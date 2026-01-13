وضعية الصّناديق الاجتماعية، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهوريّة بوزير الشّؤون الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965db526df783.27659282_nifplgjqhmoek.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر،واستعرض معه وضعية الصّناديق الاجتماعية وخاصّة منها الصّندوق الوطني للتأمين على المرض



وأسدى رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة، تعليماته بضرورة تدارك هذه الوضعيّة في أقرب الآجال وإيجاد حلول عاجلة تسمح بتوفير التغطية الصحية اللاّزمة لكلّ المضمونين الاجتماعيين على اختلاف منظومات انخراطهم بالصّندوق الوطني للتأمين على المرض، مُشدّدا على أهميّة تضافر كلّ جهود المتدخلين في منظومة التغطية الاجتماعية لتجاوز كلّ الإشكاليات ووضع حدّ لمعاناة المواطنين







وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ضمان الحقّ في تغطية اجتماعية وصحيّة في مستوى انتظارات المواطنين يُعتبر من بين الحقوق الأساسيّة للإنسان، فمن غير المقبول على الإطلاق أن يتمّ الانحراف بالأهداف التي من أجلها أُحدثت الصّناديق الاجتماعية





وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على ضرورة وضع تصوّر جديد لكلّ الصّناديق الاجتماعية يقطع مع الخيارات السّابقة التي أدّت إلى انخرام توازناتها الماليّة، بما انعكس سلبا على الخدمات التي ينتظرها المواطنون