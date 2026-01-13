Babnet   Latest update 06:36 Tunis

وضعية الصّناديق الاجتماعية، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهوريّة بوزير الشّؤون الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965db526df783.27659282_nifplgjqhmoek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 06:04 قراءة: 0 د, 43 ث
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر،واستعرض معه وضعية الصّناديق الاجتماعية وخاصّة منها الصّندوق الوطني للتأمين على المرض

وأسدى رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة، تعليماته بضرورة تدارك هذه الوضعيّة في أقرب الآجال وإيجاد حلول عاجلة تسمح بتوفير التغطية الصحية اللاّزمة لكلّ المضمونين الاجتماعيين على اختلاف منظومات انخراطهم بالصّندوق الوطني للتأمين على المرض، مُشدّدا على أهميّة تضافر كلّ جهود المتدخلين في منظومة التغطية الاجتماعية لتجاوز كلّ الإشكاليات ووضع حدّ لمعاناة المواطنين


وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ ضمان الحقّ في تغطية اجتماعية وصحيّة في مستوى انتظارات المواطنين يُعتبر من بين الحقوق الأساسيّة للإنسان، فمن غير المقبول على الإطلاق أن يتمّ الانحراف بالأهداف التي من أجلها أُحدثت الصّناديق الاجتماعية


وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على ضرورة وضع تصوّر جديد لكلّ الصّناديق الاجتماعية يقطع مع الخيارات السّابقة التي أدّت إلى انخرام توازناتها الماليّة، بما انعكس سلبا على الخدمات التي ينتظرها المواطنون
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321786

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet18°
8° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-7
19°-9
15°-11
18°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026