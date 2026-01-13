Babnet   Latest update 06:36 Tunis

رئيس الجمهوريّة لدى استقباله وزيرة المالية: رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965daae92a312.13900063_jqegifoplnhmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج، بوزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ،ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية

وأكّد رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص، فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام، وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق


كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات


وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ النّصوص تُقاس بالمقاصد التي وُضعت من أجلها، ولا يجب أن تكون الإجراءات عائقا أمام تحقيقها، ومقاومة الفساد هو الهدف والمُبتغى ولا تراجع في ذلك والعدل هو المقصد والمُنتهى ،والعمل مستمرّ حتى تكون الدّولة وسائر مرافقها العموميّة في مستوى انتظارات منظوريها
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
