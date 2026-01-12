Babnet   Latest update 22:55 Tunis

وزيرة العدل تختتم موكب تخرّج الدورة التكوينية الخامسة والعشرون للتلامذة ضباط إصلاح للسجون والإصلاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69656aa15c4901.10300927_jeifmnolgqkph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026
      
اختتمت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل (ولاية أريانة) فعاليات  تخرج  الدورة التكوينية الخامسة والعشرون للتلامذة ضباط إصلاح للسجون والإصلاح التي أطلق عليها اسم دورة " المرحوم محمد عمار  الدخلاوي " .

وأكدت وزيرة العدل للضباط المتخرجين على أهمية المسؤولية التي سيتحملونها في الإسهام المباشر والناجع في حماية الوطن والحفاظ على أمن الوحدات السجنية والإصلاحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون والتقيد بالمعايير في التعامل مع المودعين بالمؤسسات السجنية.

ودعت جفال الضبّاط الجدد إلى ضرورة الاستفادة من خبرات زملائهم ممن سبقوهم في مباشرة الوظائف العليا بالهيئة العامة للسجون والإصلاح والتحلي بخصال التضحية والمثابرة والتفاني واليقظة في أداء الواجب .
من جهة اخرى اشارت وزيرة العدل إلى ضرورة إثراء برامج التكوين والعمل على استمرارية تقييمها، وذلك لضمان مواكبتها لتطور التشريعات والتحولات الرقمية والتكنولوجية، مبينة الحرص المتجدد لدعم الإطارات والأعوان وتحسين ظروف عملهم.
وتضمّن البرنامج الاحتفالي عديد الفقرات أهمها الاستعراض العسكري والرياضي وأداء التلامذة للقسم وترديد يمين الوفاء، تلاه توزيع الجوائز على المتفوقين وعرض شريط وثائقي يبرز كافة مراحل التكوين الأساسي والتطبيقي للضباط التلامذة.

ودشنت وزيرة العدل بالمناسبة قاعة المركب الرياضي وملاعب المعشب الاصطناعي بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح .
وتم خلال هذا الحفل تكريم عائلة فقيد السجون والإصلاح المستشار عام من الصنف الأول "محمد عمار الدخلاوي"، الذي أطلق اسمه على هذه الدورة نظرا لما عرف به الفقيد من تفان وإخلاص في العمل مما جعله محل احترام وتقدير طيلة مسيرته المهنية التي ناهزت 30 سنة.
وجرى الموكب بحضور والي أريانة وعدد من أعضاء ديوان وزيرة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وثلة من سامي إطارات الوزارة والهيئة العامة للسجون والإصلاح.
 
