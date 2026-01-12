مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل العمومي

أقرّ مجلس وزاري مضيّق، بإشراف سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي، شملت برمجة اقتناءات جديدة لتعزيز أسطول النقل البري وتوزيعها بصفة عادلة بين المدن وداخلها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



وانعقد المجلس بقصر الحكومة بالقصبة في إطار مواصلة متابعة إصلاح قطاع النقل العمومي بمختلف أنماطه، مع التركيز على إعادة بناء منظومة النقل البري وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يستجيب لحاجياتهم ويوفّر نقلًا مريحًا وآمنًا.



تعزيز الأسطول باقتناءات جديدة



توزيع عادل وصيانة دورية



رقمنة قطاع النقل



تشخيص الإشكاليات



رؤية إصلاحية شاملة



قرّر المجلس، إلى جانبسيتم تسلّمها خلالعلى دفعات بداية من أواخر جانفي الجاري، الترخيص للشركات الجهوية للنقل وللشركة الوطنية للنقل بين المدن فيبعنوان سنة 2026، في إطاروتشمل هذه الاقتناءات:* حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي* حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني* حافلات صغيرة لفكّ العزلة عن المناطق ذات التضاريس الوعرة* حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لتعزيز الربط بين الجهات والأقاليمأكّد المجلس ضرورةتراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة، مع إعطاء الأولوية لفكّ العزلة والتخفيف من معاناة المواطنين. كما أقرّالمقتناة أو المبرمج اقتناؤها، ومتابعة تنفيذه بانتظام.قرّر المجلسعبر:* تحسين البرمجة بما يتلاءم مع حركة السفر الفعلية* اعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون* تحسين إعلام المسافرين بشاشات بالمحطات الكبرى* إطلاق تطبيقات ذكية وبوابة إلكترونية للخطوط تعرضلوصول وسائل النقلوقدّمعرضًا مفصلًا حول الصعوبات التي عرفها قطاع النقل العمومي البري نتيجةأدّت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية وارتفاع كلفة الصيانة، ما انعكس علىفي عدد من الشركات الجهوية.شدّدت رئيسة الحكومة على أنّللدولة، يتطلّب إصلاحات هيكلية ضمنقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لقطاع يُعدّكما أكّدت أنّ الحلول العاجلة تشملللتخفيف من معاناة المواطنين، في انتظار استكمال النهوض الشامل بالقطاع. وأبرزت ضرورة إقران الاستثماروإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز، مع التأكيد على أنّالحضري وبين المدن يبقى خيارًا استراتيجيًا لما يتميّز به من مردودية أعلى.وختمت بالتأكيد على أنّستشهدمقارنة بالعقود الماضية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.