شبيبة القيروان تتعاقد مع المهاجم النيجيري ايفياني اوغبا لمدة موسمين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69654d5de8f643.66346623_qjflhmeopignk.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت شبيبة القيروان اليوم الاثنين عن تعاقدها مع المهاجم النيجيري ايفياني اوغبا لمدة موسمين.

وافاد نادي عاصمة الاغالبة عبر صفحته الرسمية ان هذا المهاجم هو لاعب دولي نيجيري لاقل من 23 سنة وسبق له اللعب في صفوف فرق اينوغو رانجرز وكوارا يونايتد وبايلسا يونايتد النيجيرية.

وعززت شبيبة القيروان صفوفها ايضا بالظهير الايسر سيف الدين صابر الذي لعب في الموسم الماضي لفائدة الاتحاد المنستيري ومتوسط الميدان الهجومي من جمهورية افريقيا الوسطى مونغيد جيسلان رمضان.





يذكر ان شبيبة القيروان انهت مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثالث عشر ب13 نقطة.

وتحل شبيبة القيروان ضيفة على مستقبل سليمان يوم الخميس 15 جانفي بملعب بئر بورقبة في اطار الجولة السادسة عشرة.

ر-هس