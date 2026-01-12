سيدي بوزيد: تطوّر ملموس في خدمات قسم طب الأطفال بللمستشفى الجامعي إثرصيانة بنيته التحتية وتدعيمه بتجهيزات ومعدات جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc42dbb554066.38333554_hmeljkoqngfpi.jpg width=100 align=left border=0>

شهد قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد نقلة نوعية وتطوّرا ملموسا في تقديم الخدمات الصحية، اثر التدخل الذي شمله على مستوى البنية التحتية والصيانة وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، بمساهمة كل من وزارة الصحة وعدد من مكونات المجتمع المدني ومن الأطباء المتبرعين والمنظمة التونسية للأطباء الشبان.



وأوضح رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، الدكتور حاتم رواق، في تصريح لوكالة "وات"، أن التدخلّ بالقسم المذكور في قسطه الأول حاليا، ويشمل تحسينات على مستوى البنية التحتية، وتعزيزه بجملة من التجهيزات لوحدة العناية المكثفة للأطفال، لمزيد الاحاطة بالحالات القصوى.







وأضاف أن وحدة العناية المكثّفة مازالت في حاجة إلى مزيد الدعم بالتجهيزات، وبالاطار الطبي، وشبه الطبي، في ظلّ حالات الإيواء اليومية التي يوجهها قسم الاستعجالي لقسم طب الأطفال والتي تتطلب عناية مكثفة من الإطار الطبي وشبه الطبي وتجهيزات خاصة.

ولفت إلى أنّ القسم المذكور شهد عدة تدخلات طبية ناجحة من بينها تبديل الدم لدى رضيع حديث الولادة في شهر جانفي الجاري، وذلك بسبب عدم تطابق الدم بين والأم والوليد الذي يتماثل حاليا للشفاء بشكل جيد، علما أنّ هذه الحالة يمكن أن تنجر عنها مخلفات تتمثل في وفاة الرضيع على المدى القريب أو مخلفات ذهنية وعصبية لدى الطفل على المدى البعيد، مؤكدا أن هذا المرفق الجديد يمثل اضافة للجهة ولاطفالها حيث يضمن حسن إيوائهم وتلقيهم خدمات صحية جيّدة.