عطب مفاجىء على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -إقليم جربة، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، حدوث عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة.



وتم،تبعا لذلك، تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي حومة السوق وميدون،وفق بلاغ للشركة.







ومن المنتظر،وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم

غد الثلاثاء 13 جانفي 2026، بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.