Babnet   Latest update 15:22 Tunis

عطب مفاجىء على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 14:39 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -إقليم جربة، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، حدوث عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة.

وتم،تبعا لذلك، تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي حومة السوق وميدون،وفق بلاغ للشركة.


ومن المنتظر،وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم
غد الثلاثاء 13 جانفي 2026، بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321754

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026