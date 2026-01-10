Babnet   Latest update 15:35 Tunis

مدنين: إتمام عدّة مشاريع بجربة أجيم ضمن برنامج التنمية المندمجة وتواصل عدد آخر بنسق حثيث بهدف تحسين المشهد العام وجودة الحياة

يتواصل بمعتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين إنجاز عدّة مشاريع ضمن برنامج التنمية المندمجة، مقابل الفروغ من أشغال عدة مشاريع أخرى سيتم قريبا تسلمها النهائي على غرار تهيئة القسط الثاني من الملعب البلدي بقلالة الذي تضمّن بناء مدارج وتسييج، وبناء سياج بين أرضية الملعب والمدارج، بكلفة بلغت 530 الف دينار، وفق المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة أسامة اللافي.
وأضاف اللافي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن البرنامج يشمل أيضا مشاريع منتهية وتم تسليمها وتسلمت الى الاطراف المعنية، ومنها مشروع تهيئة سوق الجملة للسمك بكلفة 180 الف دينار، والذي تسلمه ميناء الصيد البحري بأجيم، ومشروع سوق الدواب بكلفة 225 الف دينار الذي تسلمته البلدية بعد أن انتهت أشغاله.
وتتفاوت نسب تقدّم الأشغال في مشاريع أخرى في مجالات مختلفة، والتي من المؤمل أن تعطي باستكمالها دفعا جديدا للتنمية وتساهم في تحسن المرافق، وترتقي بالخدمات المسداة للمواطن، ومنها مشروع بناء قاعة عروض للصناعات التقليدية بكلفة قدرها 900 الف دينار، وتتضمن فضاء عرض للمنتوجات الحرفية، ومنتوجات أخرى بلغت نسبة تقدمها 75 بالمائة، الى جانب منطقة حرفية تحتوي ثلاثة محلات حرفية وفضاء وسطي قابلة للتوسعة بكلفة 270 الف دينار وهي حاليا في نسبة 30 بالمائة من الانجاز .

وتعتبر  معتمدية جربة أجيم من بين معتمديات ولاية مدنين التي تحققت بها عدة انجازات في اطار برنامج التنمية المندمجة في قطاعات مختلفة غيرّت المشهد العام بها وخلقت حركية تنموية تاركة الأثر الكبير.
