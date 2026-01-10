بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة - النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب في أعقاب الجولة الثانية من منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري، بمشاركة 11 فريقًا:



المجموعة الأولى





الجمعة 9 جانفي 2026



* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3



* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0



الخميس 8 جانفي 2026



* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3

* السيب العماني – قطر القطري: 2-3



الترتيب



* قطر القطري: 5 نقاط (لعب: 2)

* الترجي الرياضي التونسي: 3 نقاط (لعب: 1)

* السويحلي الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)

* السيب العماني: 1 نقطة (لعب: 2)

* تجينات الجزائري: 0 نقطة (لعب: 1)



المجموعة الثانية

الجمعة 9 جانفي 2026



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3

* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1



الخميس 8 جانفي 2026



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3

* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0



الترتيب



* النجم الساحلي: 6 نقاط (لعب: 2)

* المحرق البحريني: 3 نقاط (لعب: 2)

* مجيس العماني: 3 نقاط (لعب: 2)

* الشرطة القطري: 3 نقاط (لعب: 2)

* الاتحاد الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)

* القوات الفلسطينية: 0 نقطة (لعب: 2)



بقية برنامج المقابلات

السبت 10 جانفي 2026



المجموعة الثانية*



* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)

* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة الأولى*



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)

* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)



الأحد 11 جانفي 2026



المجموعة الثانية*



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)

المجموعة الأولى*



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)



الإثنين 12 جانفي 2026



المجموعة الثانية*



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة الأولى*



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

