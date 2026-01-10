بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة - النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثانية
في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب في أعقاب الجولة الثانية من منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري، بمشاركة 11 فريقًا:
المجموعة الأولى
الجمعة 9 جانفي 2026
* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3
* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0
الخميس 8 جانفي 2026
* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3
الترتيب
* قطر القطري: 5 نقاط (لعب: 2)
* الترجي الرياضي التونسي: 3 نقاط (لعب: 1)
* السويحلي الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)
* السيب العماني: 1 نقطة (لعب: 2)
* تجينات الجزائري: 0 نقطة (لعب: 1)
المجموعة الثانيةالجمعة 9 جانفي 2026
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1
الخميس 8 جانفي 2026
* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0
الترتيب
* النجم الساحلي: 6 نقاط (لعب: 2)
* المحرق البحريني: 3 نقاط (لعب: 2)
* مجيس العماني: 3 نقاط (لعب: 2)
* الشرطة القطري: 3 نقاط (لعب: 2)
* الاتحاد الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)
* القوات الفلسطينية: 0 نقطة (لعب: 2)
بقية برنامج المقابلاتالسبت 10 جانفي 2026
المجموعة الثانية*
* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)
* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*
* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)
الأحد 11 جانفي 2026
المجموعة الثانية*
* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)
المجموعة الأولى*
* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)
الإثنين 12 جانفي 2026
المجموعة الثانية*
* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)