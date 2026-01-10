Babnet   Latest update 10:02 Tunis

بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة - النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 09:59
      
في ما يلي النتائج الكاملة والترتيب في أعقاب الجولة الثانية من منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، التي تحتضنها تونس من 8 إلى 17 جانفي الجاري، بمشاركة 11 فريقًا:

المجموعة الأولى


الجمعة 9 جانفي 2026

* السيب العماني – الترجي الرياضي التونسي: 0-3

* قطر القطري – السويحلي الليبي: 3-0

الخميس 8 جانفي 2026

* تجينات الجزائري – السويحلي الليبي: 1-3
* السيب العماني – قطر القطري: 2-3

الترتيب

* قطر القطري: 5 نقاط (لعب: 2)
* الترجي الرياضي التونسي: 3 نقاط (لعب: 1)
* السويحلي الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)
* السيب العماني: 1 نقطة (لعب: 2)
* تجينات الجزائري: 0 نقطة (لعب: 1)

المجموعة الثانية

الجمعة 9 جانفي 2026

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني: 0-3
* الشرطة القطري – النجم الساحلي: 1-3
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني: 3-1

الخميس 8 جانفي 2026

* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية: 3-0 (بالغياب)
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي: 0-3
* المحرق البحريني – مجيس العماني: 3-0

الترتيب

* النجم الساحلي: 6 نقاط (لعب: 2)
* المحرق البحريني: 3 نقاط (لعب: 2)
* مجيس العماني: 3 نقاط (لعب: 2)
* الشرطة القطري: 3 نقاط (لعب: 2)
* الاتحاد الليبي: 3 نقاط (لعب: 2)
* القوات الفلسطينية: 0 نقطة (لعب: 2)

بقية برنامج المقابلات

السبت 10 جانفي 2026

المجموعة الثانية*

* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)
* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الثانية*

* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)
المجموعة الأولى*

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الثانية*

* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)
المجموعة الأولى*

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – نادي قطر القطري (19:00)
