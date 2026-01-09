Babnet   Latest update 19:37 Tunis

تونس تحتضن قمّة الاستثمار الذّكيّ يومي 28 و 29 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696148c1beb289.38573562_hpmfioklgqnje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 19:27 قراءة: 0 د, 57 ث
      
من المنتظر أن تحتضن تونس فعاليّات قمّة الاستثمار الذّكيّ "سمارت انفست" بقصر المؤتمرات بالعاصمة، يومي 28 و29 جانفي 2026.

ويعتبر هذا الحدث، الذّي سينعقد تحت شعار "الاستثمار الذكيّ، لمستقبل ذكيّ"، الأبرز على السّاحة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.


وستشكّل هذه القمّة محطّة محوريّة تجمع بين نخبة من المستثمرين الدّوليين وروّاد الأعمال وصانعي القرار الاقتصادي وممثلّي الهيئات والمؤسّسات الرسميّة، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وتعزيز التّعاون الدّولي في مجال الاستثمار.


ويمتدّ الحدث على مدى يومين حافلين بالأنشطة، حيث يتضمّن عقد جلسات حوارية ومؤتمرات رفيعة المستوى يشارك فيها خبراء ومتحدّثون من تونس والخارج إلى جانب جلسات لعرض مشاريع ناشئة مبتكرة أمام مستثمرين وصناديق استثمار.

كما سيتمّ بالمناسبة تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (نظم عبر تطبيق إلكتروني مخصص لتسهيل التشبيك المهني مع برمجة معارض قطاعية تعرض أحدث التوجهات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد الرقمي والمالية).

وينتظر، كذلك، أن تعرف القمة حضورا رفيع المستوى يضمّ مستثمرين دوليين وصناديق تمويل كبرى وشركات ناشئة مبتكرة وروّاد أعمال تونسيين وأجانب وكذلك صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وتأتي هذه القمّة في سياق التّوجه نحو ترسيخ موقع تونس كمركز إقليمي جاذب للاستثمار ومفتوح على الأسواق الإفريقية والأوروبية، مع التّركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
