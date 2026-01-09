Babnet   Latest update 19:37 Tunis

سيدي بوزيد: أهالي الرقاب يحيون الذكرى ال 15 ليوم الشهيد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/regueb-640x411.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    قراءة: 0 د, 48 ث
      
أحيى اليوم الجمعة أهالي الرقاب الذكرى ال 15 ليوم الشهيد التي تتزامن مع سقوط 5 شهداء بالرقاب دفعة واحدة يوم 9 جانفي 2011 خلال أحداث الثورة التونسية.
وقد تم بالمناسبة تحية العلم التونسي وتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء وإطلاق صافرات الإنذار وعرض العديد من الفقرات التنشيطية بساحة الشهداء.
وقد تضمن البرنامج الذي أعدته دار الثقافة بالرقاب تحت شعار "شهداؤنا خالدون" افتتاح سلسلة من المعارض الخاصة بالفن التشكيلي حول أحداث 9 جانفي ومعرض وثائقي وصور الحراك الثوري وصور الشهداء ومعرض أدوات القمع المعتمدة في الثورة بالإضافة إلى مداخلات تنشيطية ولوحات استعراضية.

كما تم تقديم أفلام وثائقية حول أحداث 9 جانفي بالرقاب وجولة بالمشاعل الكشفية والعلم التونسي وصور الشهداء مساء اليوم وذلك بالشراكة مع الفوج الكشفي المحلي بالرقاب والهلال الأحمر التونسي وإقامة عرض موسيقي ملتزم مع فرقة الكرامة بصفاقس بقيادة الفنان سمير ادريس.
ويشار إلى انه يوم 9 جانفي سنة 2011 شهدت معتمدية الرقاب سقوط 5 شهداء دفعة وهم معاذ خليفي وعبد الرؤوف بوكدوس ومنال بوعلاقي ونزار سليمي ومحمد جابلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321615

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-11
15°-10
15°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026