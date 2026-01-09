سيدي بوزيد: أهالي الرقاب يحيون الذكرى ال 15 ليوم الشهيد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/regueb-640x411.jpg width=100 align=left border=0>

أحيى اليوم الجمعة أهالي الرقاب الذكرى ال 15 ليوم الشهيد التي تتزامن مع سقوط 5 شهداء بالرقاب دفعة واحدة يوم 9 جانفي 2011 خلال أحداث الثورة التونسية.

وقد تم بالمناسبة تحية العلم التونسي وتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء وإطلاق صافرات الإنذار وعرض العديد من الفقرات التنشيطية بساحة الشهداء.

وقد تضمن البرنامج الذي أعدته دار الثقافة بالرقاب تحت شعار "شهداؤنا خالدون" افتتاح سلسلة من المعارض الخاصة بالفن التشكيلي حول أحداث 9 جانفي ومعرض وثائقي وصور الحراك الثوري وصور الشهداء ومعرض أدوات القمع المعتمدة في الثورة بالإضافة إلى مداخلات تنشيطية ولوحات استعراضية.





كما تم تقديم أفلام وثائقية حول أحداث 9 جانفي بالرقاب وجولة بالمشاعل الكشفية والعلم التونسي وصور الشهداء مساء اليوم وذلك بالشراكة مع الفوج الكشفي المحلي بالرقاب والهلال الأحمر التونسي وإقامة عرض موسيقي ملتزم مع فرقة الكرامة بصفاقس بقيادة الفنان سمير ادريس.

ويشار إلى انه يوم 9 جانفي سنة 2011 شهدت معتمدية الرقاب سقوط 5 شهداء دفعة وهم معاذ خليفي وعبد الرؤوف بوكدوس ومنال بوعلاقي ونزار سليمي ومحمد جابلي.