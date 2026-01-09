وزير الشؤون الدينية يؤدي زيارة عمل الى ولاية زغوان

أكّد وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، لدى افتتاحه أمس الخميس بدار الثقافة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، اليوم الدّراسي بعنوان "عناية الإسلام بالبيئة : القيم الشرعيّة والتحديّات المعاصرة "، أنّ كل تعاليم الإسلام تنصبّ نحو العناية بالبيئة وإصلاح الأرض وعدم الإفساد فيها، باعتبار أن المحافظة عليها عبادة وأمانة.



ودعا الوزير، إلى ضرورة توعية الناس بالمحافظة على المحيط وصيانة ثروات الأرض، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة ومتوازنة، موصيا الإطارات المسجديّة الحاضرة بتخصيص دروسهم وخطبهم للتوعية بهذا الموضوع، نظرا لأهميّة تربية الأطفال في الكتاتيب على الثقافة البيئية، وفق بلاغ نشرته الوزارة اليوم الجمعة.



من جهته، أبرز والي الجهة كريم البرنجي، ضرورة استحضار البعد الدّيني والقيمي في معالجة مثل هذه القضايا، باعتبار أنّ السلوك البيئي هو جزء من منظومة القيم الإسلامية وليس استجابة ظرفية لإكراهات العصر، مؤكدا أهمية تكامل الأدوار بين كلّ المتدخليّن من مؤسّسات الدّولة من أجل ترسيخ ثقافة بيئية.كما واكب الوزير في إطار الاستعداد لموسم الحجّ، درسا توعويا لحجيج معتمديّة بئر مشارقة بمقرّ المعتمديّة، حيث أبرز حرص الدّولة بمختلف مكوّناتها على نجاح تنظيم الحجّ وتقديم أفضل الخدمات لحجيج تونس الميامين، بتوصيات من رئيس الدولة، مثمنا ما تتحلى به بعثة مكتب حجاج تونس من كفاءة وخبرة ووطنية.ودشن كذلك بمنطقة "قليّب العالي" بمعتمديّة الناظور "جامع عثمان بن عفّان" بحضور متساكني الجهة، الّـذين عبّـروا عن سعادتهم بهذا المعلم الدّينـي وبكتّابه، بما يجنبهم عناء التنقّل إلى المناطق المجاورة من أجل تعليم أطفالهم في الكتاتيب أو تأدية صلواتهم.وأكّد بالمناسبة، حرص الدولة على تقريب مختلف الخدمات للمواطن خاصّة في المناطق النائية، وحرص الوزارة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم على التسريع في فتح الجامع، وتكليف إطارات شابّة من أبناء المنطقة للإشراف عليه، موصيا بتكثيف الدّروس حتى يقوم الجامع بدوره الرّوحي والتربوي في نشر القيم السّمحة.وزار الوزير كذلك في معتمدية جبل الوسط، "كتّاب جامع سيدي الشريف"، وعاين ظروف تدريس الأطفال ومدى الالتزام بالمناهج الرّسمية التي وضعتها الوزارة، متوجها ببعض التوصيات للمؤدّبة. كما دشّن بالمنطقة "جامع المغفرة" وكتّابه.وقد واكب زيارة العمل الى ولاية زغوان، كل من المعتمد الأوّل للولاية والمدير الجهوي للشؤون الدّينية ومعتمد الناظور ومعتمد الفحص ومعتمدة بير مشارقة، الى جانب أعضاء مجلس نواب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء المجالس المحليّة والكتّاب العامين للبلديّات، وثلة من المديرين الجهويّين والواعظات والوعّاظ والإطارات المسجديّة.