وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، اليوم الجمعة، أنه في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة – القسط عدد 03، سيتمّ التحويل الجزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 لمواصلة إنجاز طبقة السير.



وسيتمّ هذا التحويل بداية من الساعة التاسعة ليلا من ليلة الجمعة 09 جانفي إلى الساعة السابعة من صبيحة يوم السبت 10 جانفي، حيث سيتمّ غلق جزء من الطريق المؤدي من المفترق في اتجاه تونس.







وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية.





كما دعت متساكني المروج 01 والمروج 03 المتّجهين إلى تونس إلى المرور عبر مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة.



وأوصت الوزارة كافة مستعملي الطريق بضرورة التخفيض من السرعة على مستوى الأشغال واحترام العلامات الدالّة.

