اختتام برنامج مرافقة المؤسسات في التصرف في الطاقة وفق مواصفة "ايزو 50001

نظمت، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني، الورشة الختامية لبرنامج مرافقة المؤسسات في ارساء نظام التصرف في الطاقة وفق مواصفة ايزو 50001.



وتهدف هذه الورشة، التي انتظمت أمس الخميس بمقر الوكالة بالعاصمة، الى حشد مختلف المتدخلين حول خارطة طريق مشتركة تضمن مواصلة الجهود المبذولة وتساهم في تعميم الممارسات الفضلى في مجال التصرّف في الطاقة ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس.



وتمحورت الأشغال حول عرض النتائج الرئيسية للبرنامج وتقييم مسار مرافقة عدد من المؤسسات الناشطة في القطاعين الصناعي وقطاع البناءات، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق متطلبات المواصفة الدولية ايزو 50001 .. 2018.وتولى، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، تكريم المشاركين من المؤسسات المعنية والخبراء المدققين المكلّفين بمرافقتها، تقديرا لالتزامهم بتطوير أنظمة ناجعة ومستدامة للتصرف في الطاقة.وأكد بالمناسبة، على الأهمية الاستراتيجية للتصرف في الطاقة كرافعة أساسية لتحسين الأداء الطاقي للمؤسسات وتعزيز تنافسيتها والحد من الكلفة الطاقية والانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على ضمان استدامة أنظمة التصرّف في الطاقة، إلى جانب توسيع اعتماد مواصفة ايزو 50001 كأداة عملية لدعم السياسات الطاقية الوطنية.يشار الى أن، برنامج مرافقة المؤسسات في ارساء نظام التصرف في الطاقة، يندرج في إطار مشروع "دعم تسريع الانتقال الطاقي في تونس" ويهدف الى تجهيز المؤسسات المشاركة بمحطات شمسية فولطا ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وانجاز عمليات للنجاعة الطاقية مما يمكنها من خفض الطلب على الطاقة وترشيد النفقات العمومية.