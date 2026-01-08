مدرب مالي: "معركة ربع النهائي ضد السنغال لن تكون سهلة، لكن لدينا حظوظنا للفوز"

أكد مدرب منتخب مالي لكرة القدم، توم سانتفيت، الخميس بطنجة، أن المباراة أمام السنغال، برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، "معركة لن تكون سهلة، لكن لدينا حظوظنا" للفوز بها.



وقال توم سانتفيت، في الندوة الصحفية عشية خوض المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب طنجة الكبير يوم الجمعة على الساعة الخامسة بعد الزوال، "ربما لن تكون معركة سهلة، لكن لدينا كل الحظوظ، قد تكون السنغال المرشحة للفوز، نحترمها كثيرا ولكننا لا نخشاها"، مضيفا "لدينا أيضا فريق رائع، لم نخسر أي مباراة في الكان، ولعبنا بطريقة جيدة ضد تونس والمغرب، وهما فريقان قويان أيضا".



وتابع "لقد حضرنا لهذه المباراة بشكل جيد، لأن التعب خلال البطولة قد يؤثر على الأداء، ونتمنى أن يستعيد اللاعبون الجاهزية للعب".وقال مدرب مالي "سنعلب غدا ضد الفريق الأكبر بإفريقيا في الوقت الراهن، أي السنغال، والتي تأهلت بسهولة للغاية لهذا الدور، كما سجلت 10 أهداف في 4 مباريات"، مضيفا خلال سنة 2025 خسرت السنغال مباراة واحدة فقط كانت ضد البرازيل، وفازت على إنقلترا وتعادلت مع إيرلندا.وذكر بأن لدى السنغال "فريق مستقر وقوي بالاضافة الى لاعبين بجودة فردية كبيرة، فريق يسجل بسهولة ويستقبل عددا قليلا من الأهداف، ويلعب بطريقة مباشرة وخطرة في حال توفرت المساحات".وأضاف سانتفيت "السنغال هو ثالث فريق متأهل لكأس العالم سنلعب ضده في هذا الكان، بعد المغرب وتونس، ونتوقع أن تكون هي المباراة الأصعب من بينها بالنظر لجودة اللاعبين لديهم"، مشددا على أنه "إذا كنا نريد البقاء في هذه البطولة فعلينا أن نكون الأفضل، أن نكون منضبطين فوق الميدان، لدينا لاعبين رائعين بتقنيات وحالة ذهنية ممتازة".بخصوص وصول مالي إلى هذا الدور سجل المدرب البلجيكي أن لعب الدور ربع النهائي هو دوما "شيء استثنائي" ، خصوصا في هذا الكان بالنظر إلى الفرق المؤهلة والتي تعتبر نخبة الفرق الإفريقية.وخلص إلى "نحن هنا في مهمة، من أجل تحقيق الحلم، ونعلم أن هذه لحظتنا لتحقيق حلم كل الماليين في الفوز في باللقب" لأول مرة.ويواجه منتخب السنغال، الذي تأهل الى الدور ربع النهائي بسهولة على حساب السودان بثلاثة أهداف لواحد، منتخب مالي، الذي أزاح بصعوبة منتخب تونس بعد فوزه على نسور قرطاج بالضربات الترجيحية في مباراة ثمن النهائي.