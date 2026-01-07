مدنين: تسليم تجهيزات إعلامية متنوعة لفائدة 7 مؤسسات تربوية في منطقة الماي بجربة ميدون ضمن مبادرة من أبناء المنطقة بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jerba2017.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم، اليوم الأربعاء، بالمدرسة الابتدائية بالماي من معتمدية جربة ميدون في ولاية مدنين، حفل تسليم 175 حاسوبا مكتبيا و15حاسوبا محمولا ومعدات إعلاميّة أخرى، لفائدة 7 مؤسسات تربوية بمنطقة الماي، وذلك بإشراف والي الجهة، وليد الطبوبي، وفي إطار مبادرة مدنية من جمعية "أولاد الماي في فرنسا" وجمعية "جربة مشروع".

وأوضح المندوب الجهوي للتربية بمدنين، توفيق بن محمود، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار تحسين وسائل التعلّم، وتجويد العملية التربوية بالمدرسة العمومية، ومعاضدة جهود الدولة في المجال، ووعيا وإيمانا بأهمية التعليم، كما تمثّل امتدادا لمبادرات مماثلة تم في إطارها توزيع تجهيزات إعلامية على مؤسسات تربوية بجزيرة جربة، وتجهيز وصيانة وبناء قاعات، وتنظيم حملات نظافة، بما يكرسّ المسؤولية المجتمعية، والمجهود المواطني، ويجعل من جزيرة جربة نموذجا وطنيا في مجال تدخّل المجتمع المدني.

وأكّد هذه المبادرات تعاضد مجهودات وزارة التربية التي وزّعت مطلع السنة الدراسية الحالية مخابر إعلامية على كل المعاهد والاعداديات العمومية، والوصول الى تجهيز 68 مدرسة ابتدائية، مثنيا على جهود الساهرين على هذا العمل المدني والمجهود المواطني.





من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية اولاد الماي بفرنسا، سمير بن مسعود، أن هذه المبادرة التي أطلقها عدد من شباب منطقة الماي بفرنسالقيت تجاوبا كبيرا تجاوز التوقعات، ما مكّن من اقتناء هذا العدد من الحواسيب المكتبية والمحمولة، والمعدات المختلفة، وأتاح تجهيز قاعات إعلامية في 7 مؤسسات تربوية بمنطقة الماي، من خلال تخصيص 15 حاسوبا لكل مدرسة ابتدائية، وتخصيص بين 4 و6 قاعات اعلامية، وقاعات تقنية لمعهد وإعدادية الماي والاعدادية، وذلك بعد صيانة الشبكة الكهربائية لبعض القاعات التي استوجبت تدخلا.

وأكد أن هذه المبادرة ستعقبها مبادرات اخرى انطلاقا من واجب أبناء تونس بالخارج ومسؤوليتهم تجاه بلدهم، وستتجسد في أشكال اخرى حسب الاولويات والمشاغل، وحسب ما يتوفر من إمكانيات، معربا عن أمله ان يتم النسج على منوال هذه التجربة في جهات اخرى دعما لجهود الدولة ومعاضدة لها.

ومن جانبه، أبرز زهير كاترو رئيس جمعية "جربة مشروع" (شريك في هذه المبادرة ووسيط جمعية "جربة مشروع" بفرنسا)، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع الجمعية بفرنسا "لكل حاسوب"، والّذي يشمل جمع الحواسيب وتوزيعها بعدد من مناطق الجزيرة شملت منطقة الماي، مشيرا إلى أنّه يتواصل جمع أعداد أخرى لفائدة ميدون والرياض وقلالة وأجيم في دفعات قادمة لتغطية كل المؤسسات التربوية بجزيرة جربة.



