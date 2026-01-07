مباراة ودية: فوز الاتحاد المنستيري على النادي الصفاقسي 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e86be5212f6.47333856_npmfljiqkehog.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الاتحاد المنستيري اليوم الأربعاء على النادي الصفاقسي بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت ثنائية نادي عاصمة الرباط، في اللقاء الذي أقيم بملعب مصطفى بن جنات، عن طريق أيمن الحرزي والمالي ابراهيم قاديقا في حين أحزر هدف نادي عاصمة الجنوب الكاميروني ويلي أونانا.

يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في حين يحتل النادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة بأسبقية الأهداف المقبولة والمدفوعة وذلك بعد مضي 15 جولة من عمر البطولة.