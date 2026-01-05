وزارة التجهيز تعلن تحويرًا جزئيًا لحركة المرور بمفترق المروج 1 و2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674832805ea541.54536793_mefoihpgnjlkq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، اليوم الاثنين، عن تحوير جزئي لحركة المرور يهمّ كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 3 أ1، وذلك على مستوى مفترق المروج 1 و2، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط عدد 03) وإنجاز طبقة السير.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن التحوير سيكون وفق الفترات التالية:







* الثلاثاء 6 جانفي 2026:

من الساعة 07:00 صباحًا إلى 14:00، غلق جزء من الطريق المؤدي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه اليهودية.





* الخميس 8 جانفي 2026:

من الساعة 21:00 ليلًا إلى 04:00 صباحًا من اليوم الموالي، غلق المفترق الدائري.



* السبت 10 جانفي 2026:

من الساعة 07:00 صباحًا إلى 14:00، غلق جزء من الطريق المؤدي من المفترق في اتجاه تونس.



وأفادت الوزارة بإمكانية العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية، مع الدخول إلى المروج 2 عبر الطريق الوقتية المُحدَثة للغرض.



كما دعت متساكني المروج 1 والمروج 3 المتوجهين إلى تونس إلى المرور عبر مفترق ميامي ومحول بئر القصعة، خاصة خلال ليلة الخميس ويوم السبت.



وأوصت وزارة التجهيز والإسكان جميع مستعملي الطريق بـالتخفيض من السرعة في مناطق الأشغال واحترام العلامات المرورية الموضوعة لضمان السلامة.

