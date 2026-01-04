كأس أمم افريقيا 2025: مصر ونيجيريا تواجهان بنين وموزمبيق في الدور ثمن النهائي

يلتقي المنتخب المصري غدًا الاثنين نظيره منتخب بنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب. وفي مواجهة ثانية ضمن الدور ذاته، يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب موزمبيق.



مصر × بنين



نيجيريا × موزمبيق



يتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره الإيجابي وبلوغ، في إطار سعيه إلى استكمال المسيرة نحوفي تاريخه. وكان “الفراعنة” قد تصدّروابرصيدمن فوزين علىوتعادل معفي المقابل، يسعى منتخب بنين إلى تكرارفي نسخة 2019 حين أقصىمن ثمن النهائي بركلات الترجيح. وبلغ منتخب بنين هذا الدور بعد حلولهبرصيد، إثر فوزه علىوخسارته أماموسبق للمنتخبين أن التقيا مرة واحدة في نهائيات البطولة، خلالضمن دور المجموعات، حيث فازت مصرقبل تتويجها باللقب.وفي المباراة الثانية، يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات، مستندًا إلى خبرته الواسعة في الأدوار الإقصائية. وظهر “النسور الخضر” بصورة قوية في دور المجموعات، حيث تصدّروابعد الفوز علىأما منتخب موزمبيق، فقد تأهل إلى ثمن النهائي بعد حلوله، محققًا فوزًا واحدًا على، مقابل خسارتين أماموتشير المواجهات المباشرة إلى تفوق نيجيري واضح، إذ التقى المنتخبان، فازت نيجيريا فيوتعادلا مرة واحدة. وفي، حسمت نيجيريا المواجهة بينهما بثلاثية نظيفة.وتُقام المباراتان غدًا ضمن برنامج ثمن النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير لمرحلةالتي غالبًا ما تحمل مفاجآت.