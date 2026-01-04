Babnet   Latest update 18:26 Tunis

كأس أمم افريقيا 2025: مصر ونيجيريا تواجهان بنين وموزمبيق في الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a893fd797e8.58111148_ifknejpghlmqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 17:36 قراءة: 1 د, 20 ث
      
يلتقي المنتخب المصري غدًا الاثنين نظيره منتخب بنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب. وفي مواجهة ثانية ضمن الدور ذاته، يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب موزمبيق.

مصر × بنين


يتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره الإيجابي وبلوغ ربع النهائي، في إطار سعيه إلى استكمال المسيرة نحو اللقب القاري الثامن في تاريخه. وكان “الفراعنة” قد تصدّروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا وتعادل مع أنغولا.

في المقابل، يسعى منتخب بنين إلى تكرار مفاجأته التاريخية في نسخة 2019 حين أقصى المنتخب المغربي من ثمن النهائي بركلات الترجيح. وبلغ منتخب بنين هذا الدور بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، إثر فوزه على بوتسوانا وخسارته أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.


وسبق للمنتخبين أن التقيا مرة واحدة في نهائيات البطولة، خلال نسخة أنغولا 2010 ضمن دور المجموعات، حيث فازت مصر 2-0 قبل تتويجها باللقب.

نيجيريا × موزمبيق

وفي المباراة الثانية، يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات، مستندًا إلى خبرته الواسعة في الأدوار الإقصائية. وظهر “النسور الخضر” بصورة قوية في دور المجموعات، حيث تصدّروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد الفوز على تونس وتنزانيا وأوغندا.

أما منتخب موزمبيق، فقد تأهل إلى ثمن النهائي بعد حلوله ثالثًا في المجموعة السادسة، محققًا فوزًا واحدًا على الغابون، مقابل خسارتين أمام الكاميرون وكوت ديفوار.

وتشير المواجهات المباشرة إلى تفوق نيجيري واضح، إذ التقى المنتخبان 6 مرات، فازت نيجيريا في 5 مباريات وتعادلا مرة واحدة. وفي كأس أمم إفريقيا 2010، حسمت نيجيريا المواجهة بينهما بثلاثية نظيفة.

وتُقام المباراتان غدًا ضمن برنامج ثمن النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير لمرحلة خروج المغلوب التي غالبًا ما تحمل مفاجآت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321344

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-12
18°-10
12°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026