كأس أمم افريقيا 2025: مصر ونيجيريا تواجهان بنين وموزمبيق في الدور ثمن النهائي
يلتقي المنتخب المصري غدًا الاثنين نظيره منتخب بنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب. وفي مواجهة ثانية ضمن الدور ذاته، يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب موزمبيق.
مصر × بنين
يتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة مشواره الإيجابي وبلوغ ربع النهائي، في إطار سعيه إلى استكمال المسيرة نحو اللقب القاري الثامن في تاريخه. وكان “الفراعنة” قد تصدّروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا وتعادل مع أنغولا.
في المقابل، يسعى منتخب بنين إلى تكرار مفاجأته التاريخية في نسخة 2019 حين أقصى المنتخب المغربي من ثمن النهائي بركلات الترجيح. وبلغ منتخب بنين هذا الدور بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، إثر فوزه على بوتسوانا وخسارته أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.
وسبق للمنتخبين أن التقيا مرة واحدة في نهائيات البطولة، خلال نسخة أنغولا 2010 ضمن دور المجموعات، حيث فازت مصر 2-0 قبل تتويجها باللقب.
نيجيريا × موزمبيقوفي المباراة الثانية، يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات، مستندًا إلى خبرته الواسعة في الأدوار الإقصائية. وظهر “النسور الخضر” بصورة قوية في دور المجموعات، حيث تصدّروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد الفوز على تونس وتنزانيا وأوغندا.
أما منتخب موزمبيق، فقد تأهل إلى ثمن النهائي بعد حلوله ثالثًا في المجموعة السادسة، محققًا فوزًا واحدًا على الغابون، مقابل خسارتين أمام الكاميرون وكوت ديفوار.
وتشير المواجهات المباشرة إلى تفوق نيجيري واضح، إذ التقى المنتخبان 6 مرات، فازت نيجيريا في 5 مباريات وتعادلا مرة واحدة. وفي كأس أمم إفريقيا 2010، حسمت نيجيريا المواجهة بينهما بثلاثية نظيفة.
وتُقام المباراتان غدًا ضمن برنامج ثمن النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير لمرحلة خروج المغلوب التي غالبًا ما تحمل مفاجآت.
