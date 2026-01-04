حسام حسن مدرب مصر:نحترم منتخب البنين وجاهزون للفوز (مدرب منتخب مصر)
أكد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، اليوم الأحد، احترامه الكامل لمنتخب بنين، مشدّدًا في المقابل على جاهزية المنتخب المصري للفوز في المواجهة التي تجمع الطرفين غدًا الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.
وقال حسام حسن، خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء، إن كرة القدم الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا، ولم تعد هناك منتخبات صغيرة، مؤكّدًا أن هدف المنتخب المصري هو التتويج باللقب القاري الثامن، مع التعاطي مع المنافسة وفق مبدأ مباراة بمباراة.
وكان منتخب مصر قد بلغ ثمن النهائي بعد تصدّر مجموعته برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، والتعادل مع أنغولا.
