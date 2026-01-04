Babnet   Latest update 19:58 Tunis

حسام حسن مدرب مصر:نحترم منتخب البنين وجاهزون للفوز (مدرب منتخب مصر)

Publié le Dimanche 04 Janvier 2026
      
أكد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، اليوم الأحد، احترامه الكامل لمنتخب بنين، مشدّدًا في المقابل على جاهزية المنتخب المصري للفوز في المواجهة التي تجمع الطرفين غدًا الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

وقال حسام حسن، خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء، إن كرة القدم الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا، ولم تعد هناك منتخبات صغيرة، مؤكّدًا أن هدف المنتخب المصري هو التتويج باللقب القاري الثامن، مع التعاطي مع المنافسة وفق مبدأ مباراة بمباراة.


وكان منتخب مصر قد بلغ ثمن النهائي بعد تصدّر مجموعته برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، والتعادل مع أنغولا.
إشادة بصلاح ومستجدات التشكيلة

وأشاد حسام حسن بقائد المنتخب محمد صلاح، معتبرًا إياه من أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة وعنصرًا محوريًا داخل المنتخب. وبخصوص لاعب الوسط مهند لاشين، أوضح أنه ما يزال في مرحلة التأهيل بعد تعرّضه لكدمة في الضلوع خلال مواجهة أنغولا في دور المجموعات، بينما بات بقية اللاعبين جاهزين.

تريزيغيه: تطور هجومي واضح

من جانبه، أكد الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه) أن بلوغ مرمى المنافسين بهذه الأرقام خلال المباريات الثلاث الماضية يعكس تطورًا ملحوظًا في الفاعلية الهجومية، مضيفًا أن العمل متواصل خلال التدريبات لاستغلال أنصاف الفرص وتحسين النجاعة. وشدّد على أن هدف جميع اللاعبين واحد، وهو تلبية تطلعات الجماهير المصرية والفوز باللقب.

حذر من مفاجآت بنين

وتُدرك مصر خطورة المفاجآت، خاصة أمام منتخب بنين الذي سبق له إقصاء المغرب من ثمن نهائي نسخة 2019 بعد التعادل 1-1 والاحتكام إلى ركلات الترجيح، ما يفرض أعلى درجات التركيز في مواجهة الاثنين.
