كأس أمم إفريقيا 2025: الحالة الذهنية للمجموعة جيدة قبل مواجهة الموزمبيق (منتخب نيجيريا)

الأحد 04 جانفي 2026
      
أكد مدرب المنتخب النيجيري، إيريك شيل، أن الحالة الذهنية لعناصر النسور الخضر جيدة قبل المباراة التي ستجمعهم غداً الاثنين بمنتخب الموزمبيق، على أرضية المركب الرياضي لفاس، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح شيل، خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء، أن الجهاز الفني قام بتحليل جميع مباريات دور المجموعات، مشيراً إلى أن اللاعبين في تركيز عالٍ مع انطلاق هذا الدور الحاسم. وأضاف أن المنتخب قدّم خلال دور المجموعات جوانب إيجابية، مقابل تسجيل بعض الهفوات، مؤكداً ضرورة التعامل مع كل التفاصيل من أجل التطور المستمر.

وشدّد مدرب النسور الخضر على أهمية الحصص التدريبية في هذه المرحلة، قائلاً إن التركيز حاضر خلالها، ومعرباً عن أمله في تقديم مباراة جيدة، معتبراً أن دوره يتمثل في التحليل ومساعدة المجموعة على التطور. كما أشار إلى أنه يعيش ضغط المنافسة منذ توليه المهمة، وأن العمل يتم وفق مبدأ مباراة بمباراة بهدف تحقيق الفوز.


وبخصوص الخصم، أكد شيل أن تركيزه منصبّ على العمل اليومي والتدريبات وسلوك اللاعبين، إضافة إلى الخطة التكتيكية التي من شأنها مساعدة المنتخب على حسم مواجهة الاثنين.

من جانبه، أكد الدولي النيجيري ويلفريد نديدي أن المنتخب سيخوض المباراة محافظاً على أسلوبه المعتاد، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات تطمح إلى التتويج باللقب القاري. ودعا الجماهير إلى مواصلة دعم المنتخب، مؤكداً أن المنافسة الحقيقية تبدأ في الأدوار الإقصائية، وأن تركيز اللاعبين ينصبّ على عملهم من أجل بلوغ الدور الموالي.

وكان المنتخب النيجيري قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه في دور المجموعات على منتخبات تنزانيا وتونس وأوغندا.
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
