كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): السنغال أول المتأهلين إلى ربع النهائي

Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 19:36
      
حسم منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب إلى غاية 18 جانفي الجاري، وذلك عقب فوزه على منتخب السودان بنتيجة 3-1.

وجاء هذا الانتصار في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب طنجة الكبير، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.



افتتح منتخب السودان باب التسجيل عن طريق اللاعب عامر عبد الله في الدقيقة 6، غير أنّ ردّ المنتخب السنغالي جاء سريعاً وحاسماً، حيث أمضى بابي جي هدفين في الدقيقتين 30 و45+3، قبل أن يختتم إبراهيم مباي الثلاثية في الدقيقة 77.



وسيلاقي منتخب السنغال في الدور ربع النهائي، المقرّر يوم الجمعة القادم، المتأهّل من مباراة ثمن النهائي التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المنتخب المالي.
