Babnet   Latest update 15:28 Tunis

مدرب السودان: السينغال منتخب جيد و لكننا لا نخشاه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957cf6a16d792.37800388_giponlfekqjmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 15:28 قراءة: 1 د, 12 ث
      
قال مدرب منتخب السودان، كويسي أبياه، اليوم الجمعة بطنجة، أن لدى "السنغال منتخب جيد جدا، لدينا كامل الاحترام له، لكننا لا نخشاه".
وأضاف كويسي أبياه، في الندوة الصحفية التي تنعقد عشية المقابلة التي ستجمع الفريقين غدا السبت على أرضية ملعب طنجة الكبير، أن "فريق السنغال جيد جدا جدا، وسنرى ما يمكننا فعله، نحن أيضا هنا لنقدم أداء قويا وصورة جيدة عن الكرة السودانية".
وتابع "أعتقد أن الفارق بيننا ليس في الأرقام، بل فيما يمكن أن يقدمه كل فريق فوق الميدان، وسنلعب بهذه الروح أمام السنغال"، مضيفا أنه خلافا لدور المجموعات، فاللعب في الأدوار الاقصائية يتمحور حول شيء واحد، هو كيف تفوز وتقصي الخصم.

وعن مفاتيح اللعب لمواجهة أسود التيرانغا، أكد المدرب الغاني، كويسي أبياه، أنه لدينا تشكيلة رائعة، وعلى اللاعبين التحلي بروح التضامن والاتحاد فوق الميدان، وأن يحترم كل لاعب الدور المنوط به، ويقدم أفضل أداء له، وأن يكونوا على قناعة أنهم يلعبون من أجل شعب وراية السودان.
في السياق ذاته، أبرز اللاعب بخيت خميس أن المقابلة ستكون أمام "منافس كبير ومرشح للفوز بالبطولة، لهذا قمنا بالتحضيرات كما يجب وسنقدم أفضل ما لدينا، حتى نصل إلى دور ربع النهائي"، مضيفا "نحن فخورون بما حققناه، وسعداء بأننا تخطينا المرحلة الأولى ووصلنا إلى دور خروج المغلوب، حيث سنحتاج إلى أفضل مستوى لنا وإلى جهد مضاعف لتحقيق نتيجة مؤهلة للدور الموالي".
وقال إننا "نلعب من أجل السودان، الذي يمر بحرب منذ حوالي سنتين، ونحن واعون بأن نتيجة جيدة قد تدخل الفرحة على قلوب شعبنا"، مضيفا كلاعبين محترفين تعودنا على ضغط مثل هذه المباريات الكبيرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321251

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:56
12:30
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
22°-11
22°-13
19°-12
16°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026