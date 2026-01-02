مدرب السودان: السينغال منتخب جيد و لكننا لا نخشاه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957cf6a16d792.37800388_giponlfekqjmh.jpg width=100 align=left border=0>

قال مدرب منتخب السودان، كويسي أبياه، اليوم الجمعة بطنجة، أن لدى "السنغال منتخب جيد جدا، لدينا كامل الاحترام له، لكننا لا نخشاه".

وأضاف كويسي أبياه، في الندوة الصحفية التي تنعقد عشية المقابلة التي ستجمع الفريقين غدا السبت على أرضية ملعب طنجة الكبير، أن "فريق السنغال جيد جدا جدا، وسنرى ما يمكننا فعله، نحن أيضا هنا لنقدم أداء قويا وصورة جيدة عن الكرة السودانية".

وتابع "أعتقد أن الفارق بيننا ليس في الأرقام، بل فيما يمكن أن يقدمه كل فريق فوق الميدان، وسنلعب بهذه الروح أمام السنغال"، مضيفا أنه خلافا لدور المجموعات، فاللعب في الأدوار الاقصائية يتمحور حول شيء واحد، هو كيف تفوز وتقصي الخصم.





وعن مفاتيح اللعب لمواجهة أسود التيرانغا، أكد المدرب الغاني، كويسي أبياه، أنه لدينا تشكيلة رائعة، وعلى اللاعبين التحلي بروح التضامن والاتحاد فوق الميدان، وأن يحترم كل لاعب الدور المنوط به، ويقدم أفضل أداء له، وأن يكونوا على قناعة أنهم يلعبون من أجل شعب وراية السودان.

في السياق ذاته، أبرز اللاعب بخيت خميس أن المقابلة ستكون أمام "منافس كبير ومرشح للفوز بالبطولة، لهذا قمنا بالتحضيرات كما يجب وسنقدم أفضل ما لدينا، حتى نصل إلى دور ربع النهائي"، مضيفا "نحن فخورون بما حققناه، وسعداء بأننا تخطينا المرحلة الأولى ووصلنا إلى دور خروج المغلوب، حيث سنحتاج إلى أفضل مستوى لنا وإلى جهد مضاعف لتحقيق نتيجة مؤهلة للدور الموالي".

وقال إننا "نلعب من أجل السودان، الذي يمر بحرب منذ حوالي سنتين، ونحن واعون بأن نتيجة جيدة قد تدخل الفرحة على قلوب شعبنا"، مضيفا كلاعبين محترفين تعودنا على ضغط مثل هذه المباريات الكبيرة.