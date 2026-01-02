Babnet   Latest update 17:10 Tunis

مدرب السنغال: ثمن نهائي كأس اتمم افريقيا 2025 :سنخوض مقابلة صعبة أمام السودان وهو منتخب منظم وصعب المراس

توقع مدرب منتخب السنغال، باب تياو، اليوم الجمعة بطنجة، أن تكون المقابلة التي ستجمع فريقه بمنتخب السودان ضمن ثمن نهائي كأس امم افريقيا، "صعبة جدا، أمام خصم صعب المراس ومنظم، قد يسبب مشاكل لمنافسيه بسبب تحولاته السريعة".

وأضاف تياو، في الندوة الصحفية التي تنعقد عشية المقابلة التي ستجمع الفريقين على الساعة الخامسة من مساء يوم السبت على أرضية ملعب طنجة الكبير، أن منتخب السنغال سيخوض المقابلة بـ "كثير من الجدية والاحترام أمام هذا المنتخب الذي قد يسبب مشاكل فوق رقعة الميدان".

وأبرز مدرب السنغال أن الاستعدادات لهذه المقابلة، التي تفتتح الأدوار الاقصائية لكأس إفريقيا للأمم، ركزت بشكل أساسي على التحضير الجيد لخط الدفاع وزيادة فعالية الهجوم، مبرزا أن التدريبات تشمل أيضا الاستعداد البدني والذهني للمجموعة.
وقال "لقد لعبنا مع السودان مباراتين مؤخرا، ونحن نعرف جيدا الفريق وقدراته، هو فريق منظم وسريع في التحولات، لهذا نتوقع أن المباراة لن تكون سهلة"، مبرزا "اشتغلنا على الجانب التكتيكي، لاسيما فعالية خطي الدفاع والهجوم".
بخصوص غياب عميد الفريق ولاعب الدفاع كاليدو كوليبالي بسبب توقيفه لمباراة واحدة بعد تحصله على بطاقة حمراء خلال المقابلة الأخيرة أمام البنين، جدد تياو التأكيد على أنه "جئنا للكان بتشكيلة تضم 28 لاعبا أساسيا، وكلهم جاهزون، ونحن بصدد اختيار من سيلعب في مقابلة الغد"، مستدركا "سنفتقد العميد، لكننا نعول على المجموعة، وعلى كل اللاعبين تقديم أفضل مستوى لديهم".

أما لاعب كريبان دياتا فيرى أن "السودان خصم قوي، مقابلتنا الأخيرة معهم لم تكن سهلة"، مضيفا "حتى لو فزنا، ندرك تماما ما ينتظرها في الدورات المقبلة، وعلينا أن نكون في المستوى للفوز في كل المباريات".
