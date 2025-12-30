Babnet   Latest update 19:42 Tunis

مباراة ودية: فوز الاتحاد المنستيري على نادي حمام الأنف 1 - 0

Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 19:24 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء على ضيفه نادي حمام الأنف بنتيجة 1- 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.
وجاء هدف فوز الاتحاد المنستيري في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى بن جنات عن طريق اللاعب المالي إبراهيم قادياقا .
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 26 نقطة بعد مضي 15 جولة، فيما يحتل نادي حمام الأنف الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية صدارة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 27 نقطة وذلك بعد مضي 13 جولة.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321130

