مباراة ودية: فوز النادي الصفاقسي على نادي محيط قرقنة 2 - 1

فاز النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء على نادي محيط قرقنة 2 - 1 في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت ثنائية النادي الصفاقسي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الطيب المهيري، عن طريق اياد بالوافي ونور القروي، في حين حمل هدف محيط قرقنة توقيع أيمن العمدوني.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي يحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 26 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة، بينما يحتل نادي محيط قرقنة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 13 جولة.