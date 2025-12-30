Babnet   Latest update 11:47 Tunis

وليد الركراكي:"من الآن فصاعدا كل المباريات ستكون بمثابة نهائي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69511b84276979.66991412_onepjhqkfilmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 11:47 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أكد الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي أن منافسة جديدة تنطلق بالنسبة لفريقه بعد تأهله إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، عقب فوزه على منتخب زامبيا بثلاثية نظيفة أمس الاثنين، مبرزا أن جميع المباريات ستكون من الآن فصاعدا بمثابة نهائي.
وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المواجهة "ستكون كل مباراة بمثابة نهائي، وسنواصل خوض المنافسة بنفس الروح من أجل المضي قدما في هذه البطولة".
وأضاف "كنا نرغب في البقاء بالرباط" منوها بدور الجماهير المحوري الذي كان حاسما في المواجهة وموضحا أن التسجيل مبكرا يسهل المباريات.

وبخصوص التغييرات التي طرأت على التشكيلة مقارنة بالمباراتين السابقتين، أكد الناخب المغربي أنه يتعين التأقلم مع كل مباراة على حدة.
وأشار إلى أن الظهير الايسر أنس صلاح الدين شعر بألم على مستوى العضلة، فيما كان سفيان أمرابط يعاني من إصابة خفيفة على مستوى الكاحل.
واستطرد قائلا " سنحتاج إلى مساهمة جميع العناصر الوطنية" مبرزا أن كأس إفريقيا للأمم لطالما كانت صعبة.

بدوره، أشار أيوب الكعبي، الذي تُوِّج بلقب رجل المباراة، إلى أن المنتخب المغربي كان يتوقع خوض مواجهة صعبة أمام منتخب زامبيا.
وقال الكعبي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم، "أشكر الجماهير المغربية التي تساندنا في جميع الظروف، الأهم هو تحقيق الفوز، سنرتاح قليلا قبل بدء التفكير في مباراة ثمن نهائي البطولة".
وأضاف "درسنا أسلوب لعب الزامبيين جيدا، ونأمل أن نواصل على نفس المنوال".
وعن هدفه الثاني الذي وقعه في هذه البطولة بمقصية رائعة، أوضح المهاجم المغربي، المحترف في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني، أن "الأهم هو تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق الوطني على تحقيق الانتصار، مشيرا الى أنه سعيد بالتسجيل بهذه الطريقة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321099

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
16°-10
17°-9
19°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026