الرابطة الأولى: شبيبة القيروان تعزز رصيدها البشري بالغيني بينغالاي سيساي

أعلنت شبيبة القيروان اليوم الأحد عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الأكابر لكرة القدم باللاعب الغيني بينغالاي سيساي.

ويشغل بينغالاي سيساي صاحب الـ 23 سنة خطة مدافع وسبق له اللعب لأكثر من فريق في غينيا أبرزها نادي كالوم.

يذكر أنّ نادي عاصمة الاغالبة يحتل المرتبة 13 في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 13 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة.