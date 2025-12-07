"سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693566f7371ca4.05088311_nihlmkofepqjg.jpg width=100 align=left border=0>

تحصل فيلم سماء بلا أرض للمخرجة التونسية أريج السحيري على الجائزة الكبرى النجمة الذهبية ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي انتظمت من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025. كما أُسندت جائزة أفضل أداء نسائي لبطلة هذا العمل الروائي الطويل، الإيفوارية ديبورا لوب ناني.



يمتد هذا العمل لأكثر من ساعة ونصف، وهو إنتاج مشترك تونسي–قطري–فرنسي، ويتناول مسألة الهجرة من خلال قصص ثلاث شابات من إفريقيا جنوب الصحراء يعشن في تونس، مستوحًى من أحداث حقيقية عاشتها البلاد في بداية سنة 2025.









وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم، واعتبرته عملا يجرؤ على مقاربة العالم من منظور مختلف، مستندًا إلى شاعرية نادرة ورؤية فنية منخرطة بعمق في الواقع. وجاء في بلاغ إدارة المهرجان أن الجائزة "احتفاء بتجربة سينمائية جريئة تدعو إلى إعادة التفكير في علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا".



ومنذ خروجه، حصد الفيلم عدة جوائز دولية، آخرها جائزة النقاد وجائزة القروناد في مهرجان سينما المتوسط ببروكسال (27 نوفمبر–5 ديسمبر)، إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان موسترا فالنسيا – سينما المتوسط بإسبانيا، في دورته الأربعين (23 أكتوبر–2 نوفمبر 2025). كما شارك في الدورة 12 من مهرجان فيلم أفريكا بلندن (14–23 نوفمبر)، ويُنافس الأسبوع المقبل في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها 36، التي تشهد مشاركة تسعة أفلام تونسية.



وفي مراكش، نافس سماء بلا أرض ضمن قائمة تضم 13 فيلما في المسابقة الرسمية، من بينها الفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، بمشاركة إنتاجية تونسية.



