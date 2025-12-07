Babnet   Latest update 12:35 Tunis

"سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693566f7371ca4.05088311_nihlmkofepqjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 12:35 قراءة: 1 د, 21 ث
      
تحصل فيلم سماء بلا أرض للمخرجة التونسية أريج السحيري على الجائزة الكبرى النجمة الذهبية ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي انتظمت من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025. كما أُسندت جائزة أفضل أداء نسائي لبطلة هذا العمل الروائي الطويل، الإيفوارية ديبورا لوب ناني.

يمتد هذا العمل لأكثر من ساعة ونصف، وهو إنتاج مشترك تونسي–قطري–فرنسي، ويتناول مسألة الهجرة من خلال قصص ثلاث شابات من إفريقيا جنوب الصحراء يعشن في تونس، مستوحًى من أحداث حقيقية عاشتها البلاد في بداية سنة 2025.



وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم، واعتبرته عملا يجرؤ على مقاربة العالم من منظور مختلف، مستندًا إلى شاعرية نادرة ورؤية فنية منخرطة بعمق في الواقع. وجاء في بلاغ إدارة المهرجان أن الجائزة "احتفاء بتجربة سينمائية جريئة تدعو إلى إعادة التفكير في علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا".

ومنذ خروجه، حصد الفيلم عدة جوائز دولية، آخرها جائزة النقاد وجائزة القروناد في مهرجان سينما المتوسط ببروكسال (27 نوفمبر–5 ديسمبر)، إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان موسترا فالنسيا – سينما المتوسط بإسبانيا، في دورته الأربعين (23 أكتوبر–2 نوفمبر 2025). كما شارك في الدورة 12 من مهرجان فيلم أفريكا بلندن (14–23 نوفمبر)، ويُنافس الأسبوع المقبل في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها 36، التي تشهد مشاركة تسعة أفلام تونسية.

وفي مراكش، نافس سماء بلا أرض ضمن قائمة تضم 13 فيلما في المسابقة الرسمية، من بينها الفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، بمشاركة إنتاجية تونسية.

وشهد المهرجان حضورًا تونسيًا لافتا، إذ عرض فيلم صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ضمن قسم "آفاق"، المخصص لفتح مسارات سينمائية جديدة عبر أعمال تعكس تنوع السينما العالمية المعاصرة. كما عرض فيلم صوفيا للفنان ظافر العابدين ضمن العروض الاحتفالية للأعمال المنتظر خروجها في القاعات العام المقبل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319851


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :