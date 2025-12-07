برشلونة يمطر شباك ريال بيتيس بخماسية ويعزّز صدارته في البطولة الإسبانية

حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-3، في مواجهة شهدت تألقا لافتا لفيران توريس الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول، ليعزز الفريق الكاتالوني صدارته بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.



بيتيس افتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة عبر البرازيلي أنتوني، إثر هجمة خاطفة استغل خلالها سوء تمركز دفاع برشلونة، قبل أن يصحح جول كوندي خطأه ويصنع هدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، بتمريرة عرضية وضعها توريس في الشباك بلمسة دقيقة عند القائم الأول.



برشلونة، الذي دخل المباراة دون ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونغ في التشكيلة الأساسية، عزز تقدمه سريعا. فقد أهدىتمريرة عرضية متقنة لتوريس الذي سجل الهدف الثاني من تسديدة زاحفة مرت بين ساقي الحارس ألفارو فاليس.سيطرة برشلونة تواصلت، ليوقععلى هدفه الأول في "الليغا"، قبل أن يختتم توريس مهرجان الشوط الأول بهدف ثالث شخصي ورابع لفريقه، لتصبح النتيجة 4-1.وفي الشوط الثاني، حصل برشلونة على ركلة جزاء نفذهابنجاح، موسعا الفارق. غير أن بيتيس حاول العودة عبر هدفإثر ركلة ركنية، ثم ركلة جزاء سجلهافي الدقيقة 90 بعد مخالفة من كوندي ضد عبد الصمد الزلزولي، لكن الانتفاضة جاءت متأخرة.وفي مباريات أخرى، فازعلى خيتافي 2-صفر، فيما منح هدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائعفوزا ثمينا 1-صفر على ريال سوسيداد.ويواصل برشلونة قيادة ترتيب البطولة بـ، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد الذي تنقصه مباراة، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ