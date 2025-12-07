Babnet   Latest update 08:13 Tunis

برشلونة يمطر شباك ريال بيتيس بخماسية ويعزّز صدارته في البطولة الإسبانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693528e61973d8.87884752_mghlinjqepofk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 08:11 قراءة: 1 د, 12 ث
      
حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-3، في مواجهة شهدت تألقا لافتا لفيران توريس الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول، ليعزز الفريق الكاتالوني صدارته بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.

بيتيس افتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة عبر البرازيلي أنتوني، إثر هجمة خاطفة استغل خلالها سوء تمركز دفاع برشلونة، قبل أن يصحح جول كوندي خطأه ويصنع هدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، بتمريرة عرضية وضعها توريس في الشباك بلمسة دقيقة عند القائم الأول.



برشلونة، الذي دخل المباراة دون ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونغ في التشكيلة الأساسية، عزز تقدمه سريعا. فقد أهدى روني بردغجي تمريرة عرضية متقنة لتوريس الذي سجل الهدف الثاني من تسديدة زاحفة مرت بين ساقي الحارس ألفارو فاليس.

سيطرة برشلونة تواصلت، ليوقع بردغجي على هدفه الأول في "الليغا"، قبل أن يختتم توريس مهرجان الشوط الأول بهدف ثالث شخصي ورابع لفريقه، لتصبح النتيجة 4-1.

وفي الشوط الثاني، حصل برشلونة على ركلة جزاء نفذها الأمين جمال بنجاح، موسعا الفارق. غير أن بيتيس حاول العودة عبر هدف دييغو يورينتي إثر ركلة ركنية، ثم ركلة جزاء سجلها كوتشو هرنانديز في الدقيقة 90 بعد مخالفة من كوندي ضد عبد الصمد الزلزولي، لكن الانتفاضة جاءت متأخرة.

وفي مباريات أخرى، فاز فياريال على خيتافي 2-صفر، فيما منح هدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ألافيس فوزا ثمينا 1-صفر على ريال سوسيداد.

ويواصل برشلونة قيادة ترتيب البطولة بـ 40 نقطة من 16 مباراة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد الذي تنقصه مباراة، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ 24 نقطة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319842


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :