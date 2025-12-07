البرلمان: المصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية وإقرار منحة لمرضى ضمور العضلات

واصلت الجلسة العامة المشتركة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس السبت مناقشة مقترحات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمةصُوّت لفائدة المقترح التاسع منها، والقاضي بإسنادللتكفل بالمصاريف الصحية لمرضى ضمور العضلات وللاقتناء المستلزمات الخاصة بهم.وجاءت المصادقة رغم تأكيد وزيرة الماليةأنّ المقترح غير قابل للتنفيذ في صيغته الحالية، نظرا إلى كلفته المالية وإلى كونه يتطلب نصوصا ترتيبية خاصة، وليس قانون المالية. وأبرزت أن العدالة تقتضي مراعاة بقية المرضى أيضا، وأن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة تعملان على هذا التمشي في إطار السياسات الاجتماعية المعتمدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنّيتمتعون بامتيازات وخدمات متنوّعة، مضيفة أن عددهم وفق إحصاء 2024 يفوق، من بينهم حواليفقط يحملون بطاقة إعاقة.كما صادق النواب علىالمتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على توريدمن 30% إلى 20%، وهو مقترح يتماشى مع توجه الحكومة، ويُنتظر أن يسهم فيوتقليص كلفة التركيب لفائدة الأسر والمؤسسات.في المقابل، رفض نواب الجهات والأقاليم عدة مقترحات تتعلق بتسوية وضعيات مهنية لعدد من الفئات، من بينها. وأكدت وزيرة المالية أن معالجة هذه الوضعيات تكون عبرتهدف إلى القطع مع آليات التشغيل الهش.كما رفضت الجلسة مقترحات بإعفاء مؤسسات اقتصادية من خطايا التأخير أو إعادة جدولة ديونها، على غرار. وشددت الخالدي على أن إنقاذ هذه المؤسسات يتم في إطاروفق الآليات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أنه