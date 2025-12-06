الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية بمنظمة الاعراف تدعو المجلس الوطني للجهات والاقاليم إلى تبني مقترح الحكومة في التخفيض في الأداءات الديوانية على القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0b91bb13e848.94025883_gpoihmljqnkef.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،اليوم السبت، المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى تبني مقترح الحكومة في التخفيض في الأداءات الديوانية على القطاع.



وجددت الغرفة،في بيان، دعوتها للسلطتين التنفيذية والتشريعية للتمسك بكل الإجراءات الداعمة لمسار اعتماد الطاقة الشمسية والحد من كلفتها على المواطن وعلى الفاعلين الاقتصاديين وعلى كلفة العجز الطاقي على ميزانية الدولة.









وثمنت دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الإبقاء على نسبة قيمة مضافة في حدود 7 بالمائة على اللاقطات الشمسية، داعية اياه إلى دعم مقترح الحكومة في تخفيض الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية إلى حدود 15 بالمائة بهدف بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي وفي مقدمتها بلوغ نسبة 50 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية.



واعتبرت ان اي ترفيع في الأداءات سيؤثر مباشرة على كلفة تركيب الطاقة الشمسية على المواطن و يمس من قدرته على اعتمادها، مؤكدة أهمية دعم الغرفتين التشريعيتين للمشاريع الكبرى للانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة التي ستنفذ في أهم الولايات الداخلية خلال الخمس سنوات القادمة.