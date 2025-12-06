بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة السابعة عشرة وترتيب الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد أكابر، وشهدت مواجهات قوية وحاسمة في سباق مراكز الصدارة، إضافة إلى إيقاف مباراة نسر طبلبة ومكارم المهدية بسبب إقصاء ستة لاعبين من الفريق المضيف.



نتائج المباريات





قاعة بني خيار



البعث الرياضي ببني خيار – نادي ساقية الزيت: 31 – 31



قاعة الحمامات

جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين: 26 – 30



قاعة طبلبة

النسر الرياضي بطبلبة – مكارم المهدية: 3 – 11

(إيقاف المباراة بعد إقصاء 6 لاعبين من نسر طبلبة)



قاعة باردو

الملعب التونسي – النجم الساحلي: 24 – 34



قاعة قصور الساف

نادي كرة اليد بقصور الساف – الترجي الرياضي: 24 – 38



قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال – النادي الإفريقي: 26 – 27



الترتيب بعد الجولة 17

| الفريق | النقاط | عدد المباريات |

| -------------------- | ------ | ------------- |

| الترجي الرياضي | 49 | 17 |

| النادي الإفريقي | 49 | 17 |

| النجم الساحلي | 41 | 17 |

| نادي ساقية الزيت | 40 | 17 |

| سبورتينغ المكنين | 37 | 17 |

| نادي كرة اليد بجمال | 33 | 17 |

| بعث بني خيار | 32 | 17 |

| مكارم المهدية | 29 | 16 |

| جمعية الحمامات | 27 | 17 |

| الملعب التونسي | 25 | 17 |

| نادي قصور الساف | 24 | 17 |

