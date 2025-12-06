Babnet   Latest update 20:07 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة السابعة عشرة وترتيب الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 18:45 قراءة: 1 د, 14 ث
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد أكابر، وشهدت مواجهات قوية وحاسمة في سباق مراكز الصدارة، إضافة إلى إيقاف مباراة نسر طبلبة ومكارم المهدية بسبب إقصاء ستة لاعبين من الفريق المضيف.

نتائج المباريات


قاعة بني خيار

البعث الرياضي ببني خيار – نادي ساقية الزيت: 31 – 31

قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين: 26 – 30

قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة – مكارم المهدية: 3 – 11
(إيقاف المباراة بعد إقصاء 6 لاعبين من نسر طبلبة)

قاعة باردو
الملعب التونسي – النجم الساحلي: 24 – 34

قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف – الترجي الرياضي: 24 – 38

قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – النادي الإفريقي: 26 – 27

الترتيب بعد الجولة 17

| الفريق | النقاط | عدد المباريات |
| -------------------- | ------ | ------------- |
| الترجي الرياضي | 49 | 17 |
| النادي الإفريقي | 49 | 17 |
| النجم الساحلي | 41 | 17 |
| نادي ساقية الزيت | 40 | 17 |
| سبورتينغ المكنين | 37 | 17 |
| نادي كرة اليد بجمال | 33 | 17 |
| بعث بني خيار | 32 | 17 |
| مكارم المهدية | 29 | 16 |
| جمعية الحمامات | 27 | 17 |
| الملعب التونسي | 25 | 17 |
| نادي قصور الساف | 24 | 17 |
| نسر طبلبة | 18 | 16 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319827


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :