كأس العرب قطر 2025: مدرب الجزائر يثمّن الانتصار الكبير.. ومدرب البحرين يعتذر عن الإقصاء المبكر

عبّر مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري، عن ارتياحه الكبير للفوز العريض الذي حققه فريقه أمام البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب خليفة الدولي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب قطر 2025.



وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن منتخب بلاده كان في حاجة ماسّة لهذا الانتصار بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام السودان دون أهداف، مؤكداً أنّ ثلاث نقاط اليوم ساهمت في تعزيز ثقة اللاعبين وإبراز إمكانياتهم الفردية والجماعية.



وأوضح المدرب الجزائري أنّ فريقه عاش شيئاً من التوتر بعد المباراة الأولى، لافتاً إلى أنّ تسجيل الأهداف أمام البحرين أعاد التوازن ورفع الجانب الذهني، لكنه شدد في المقابل على ضرورة ضبط النفس وعدم الانسياق وراء نشوة الفوز، حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على بقية مشوار الفريق.وأضاف بوقرة:من جهته، عبّر الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، عن حزنه وأسفه للخسارة الثقيلة والإقصاء المبكر من البطولة. وقال خلال المؤتمر الصحفي إن الجزائر كانت الطرف الأفضل واستحقّت الفوز، مؤكداً أنّ الأخطاء التي ارتكبها فريقه كانت حاسمة.وأضاف تالاييتش:أما لاعب المنتخب الجزائري، رضوان بركان، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، فقد أكد أنّ الفوز جاء ليعكس رغبة “محاربي الصحراء” في الذهاب بعيداً في البطولة.وقال بركان:بهذا الفوز، يرفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة العراق في الجولة الثالثة التي ستحدد ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة.