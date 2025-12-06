انطلقت أمس الجمعة ، ورشة عمل لشبكة "المناخ والطاقة" بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحت عنوان "قرقنة في صلب الحلول المستندة على الطبيعة"، لتتواصل إلى يوم الأحد، وذلك بحضور أعضاء الشبكة وممثلي جمعية "شباب تونس يؤثر" الناشطة في مجال البيئة والمناخ.



ويتضمن برنامج هذه الورشة التي انتظمت بجزيرة قرقنة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة على منصة "فايس بوك"،عرض ومناقشة مخرجات فرق عمل الشبكة التي تتمحور حول توحيد المفاهيم والاستفادة من التجارب الناجحة في علاقة بالمناخ والطاقة و خارطة المتدخلين في إدارة وحوكمة المياه على المستوى البلدي وتشخيص وتقييم المساحات الخضراء وأشجار التصفيف .



وفي هذا السياق، حدد فريق العمل المخصص للنظر في " توحيد المفاهيم والاستفادة من التجارب الناجحة" التركيز على 6 مجالات وهي المفاهيم الأساسية للمناخ و المفاهيم الأساسية للطاقة و المفاهيم المتجانسة للمناخ والطاقة و الحوكمة والسياسات و الاتفاقيات الدولية والآليات الوطنية والمحلية و السياسات والتمويل والأدوات والمنهجيات و المفاهيم المترابطة أو المشتركة بين هذه المجالات ،حيث تم تجميع ما يزيد عن 190 مفهوما سيتم تضمينها في مرحلة لاحقة في كتيب يتضمن شرحا مفصلا لكل مفهوموتطرقت أشغال الورشة في يومها الأول ، إلى عرض بعض التجارب البلدية ذات العلاقة بمشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية ، حيث تم تقديم المشاريع البلدية لكل من بلديات المهدية ودار شعبان الفهري وبرقو وهم أعضاء الشبكة ضمن مشروع "العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية" الذي يمتد من 2024 الى 2029 ، بهدف تعزيز قدرات البلديات التونسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار قيم الشمول والاستدامة في الاستراتيجيات المحلية للتصرف في البيئةوتم، في السياق ذاته، تخصيص جانب مهم من النقاش حول المستجدات العالمية وسياسات التأقلم مع التغيرات المناخية خصوصا مؤتمر المناخ "كوب30" الذي انعقد مؤخرا في البرازيل ،ونص في الاتفاق الصادر عنه على زيادة التمويل المخصص للبلدان النامية إلى ثلاثة أضعاف لصون سكانها من تفاقم آثار أزمة المناخ، وتعزيز الدعم المقدم للعمال والمجتمعات في مسار التحول إلى الطاقة النظيفةويرتكز"كوب 30" على 5 أهداف رئيسية وهي التسريع في خفض الانبعاثات ومكافحة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتمويل المناخ والتكيف والطاقة المتجددة والكفاءةوالعمل المستند على الطبيعة والحفاظ على الغابات وعرض مخرجات فرق العملللإشارة تتواصل أشغال الورشة إلى غاية يوم غد الأحد ، ويتضمن البرنامج استكمال عرض مخرجات فرق العمل ومناقشتها إضافة إلى عرض نماذج للمخططات المناخية البلدية بمشاركة ممثلي جمعية "شباب تونس يؤثر" التي تولت تنفيذ مشروع "مدن تونسية صامدة في التخطيط المناخي المحلي" ، الذي يهدف إلى دعم 10 بلديات تونسية في تطوير خطط مناخية محلية باستخدام مقاربة تشاركيةويشمل برنامج الورشة أيضا زيارات ميدانية للتعرف على تجربة بلدية قرقنة ومشاريعها ، إضافة إلى اكتشاف التنوع البيولوجي والثقافي الذي تمتاز به الجزيرة وما تزخر به من مخزون بيئي وثقافي ثري .وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة الشبكة تندرج ضمن مشروع الصندوق البلدي للمهارات العامة ، الذي تنجزه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي