مونديال 2026 – برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم البرنامج الرسمي لمباريات المنتخب التونسي في الدور الأول من كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيخوض نسور قرطاج مبارياتهم ضمن المجموعة السادسة، وفق الجدول التالي (التوقيت محلي):



14 جوان – مونتيري (س 22)





تونس – المتأهل من الملحق الأوروبي



(أحد منتخبات أوكرانيا / السويد / بولونيا / ألبانيا)



20 جوان – مونتيري (س 00)

تونس – اليابان



25 جوان – كانساس سيتي (س 19)

تونس – هولندا





