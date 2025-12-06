Babnet   Latest update 21:38 Tunis

مونديال 2026 – برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693489219165c4.28618851_iefljkmgohqpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 20:49 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم البرنامج الرسمي لمباريات المنتخب التونسي في الدور الأول من كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيخوض نسور قرطاج مبارياتهم ضمن المجموعة السادسة، وفق الجدول التالي (التوقيت محلي):

14 جوان – مونتيري (س 22)

تونس – المتأهل من الملحق الأوروبي

(أحد منتخبات أوكرانيا / السويد / بولونيا / ألبانيا)

20 جوان – مونتيري (س 00)
تونس – اليابان

25 جوان – كانساس سيتي (س 19)
تونس – هولندا




