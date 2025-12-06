Babnet   Latest update 22:29 Tunis

ورشة عربية من 8 الى 10 ديسمبر 2025 بتونس حول "معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ الى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين.."

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63d409800617d3.85984693_mlfgpqiohjkne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 22:08 قراءة: 1 د, 40 ث
      
تحتضن تونس من 8 الى 10 ديسمبر 2025 ، فعاليات ورشة اقليمية للدول العربية حول "معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ الى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين او معاقي البصر او ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".

وتنتظم هذه الورشة ببادرة من المؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.



وتهدف معاهدة مرّاكش، وهي اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، "ويبو"، وتم توقيعها عام 2013، الى تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، إلى الكتب والكتب الصوتية من خلال وضع استثناءات لقانون حقوق النشر لتمكين إنتاج ونقل نسخ ميسّرة بين الدول، بما يكسر حاجز نقص المحتوى المتاح لهذه الفئات ويضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات.

وقد دخلت هذه المعاهدة، التي تكتسي بعدا إنسانيا يرمي إلى تنمية المجتمع، حيّز التّنفيذ في 30 سبتمبر 2016، بعد مصادقة عدد كافٍ من الدول، وتونس من الدول المصادقة عليها.

وتُلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها في أنساق مهيأة بما ييسر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود، وفق ما ورد على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتوضّح المعاهدة أن الأشخاص المستفيدين هم المصابون بطائفة من الإعاقات التّي تؤثر في قراءة المواد المطبوعة بفعالية. ويشمل التعريف العام الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن القراءة أو الأشخاص العاجزين عن مسك كتاب واستخدامه بسبب إعاقة جسدية.

ولا تدخل في نطاق نظام معاهدة مرّاكش سوى المصنّفات التي تكون "بشكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أي دعامة"، ومنها الكتب السمعية، حسب المصدر ذاته.

والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي و تخضع لقواعد المحاسبة التجارية، تعمل تحن إشراف وزارة الثقافة.

وأحدثت المؤسسة بالأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرخ في 01 جويلية 2013، الذي ضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وحلت محل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين التي بدأت نشاطها الفعلي في نوفمبر 1997

رصد


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319818


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-15
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :