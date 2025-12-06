ورشة عربية من 8 الى 10 ديسمبر 2025 بتونس حول "معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ الى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين.."

تحتضن تونس من 8 الى 10 ديسمبر 2025 ، فعاليات ورشة اقليمية للدول العربية حول "معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ الى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين او معاقي البصر او ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".



وتنتظم هذه الورشة ببادرة من المؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.



وتهدف معاهدة مرّاكش، وهي اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، "ويبو"، وتم توقيعها عام 2013، الى تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، إلى الكتب والكتب الصوتية من خلال وضع استثناءات لقانون حقوق النشر لتمكين إنتاج ونقل نسخ ميسّرة بين الدول، بما يكسر حاجز نقص المحتوى المتاح لهذه الفئات ويضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات.وقد دخلت هذه المعاهدة، التي تكتسي بعدا إنسانيا يرمي إلى تنمية المجتمع، حيّز التّنفيذ في 30 سبتمبر 2016، بعد مصادقة عدد كافٍ من الدول، وتونس من الدول المصادقة عليها.وتُلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها في أنساق مهيأة بما ييسر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود، وفق ما ورد على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وتوضّح المعاهدة أن الأشخاص المستفيدين هم المصابون بطائفة من الإعاقات التّي تؤثر في قراءة المواد المطبوعة بفعالية. ويشمل التعريف العام الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن القراءة أو الأشخاص العاجزين عن مسك كتاب واستخدامه بسبب إعاقة جسدية.ولا تدخل في نطاق نظام معاهدة مرّاكش سوى المصنّفات التي تكون "بشكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أي دعامة"، ومنها الكتب السمعية، حسب المصدر ذاته.والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي و تخضع لقواعد المحاسبة التجارية، تعمل تحن إشراف وزارة الثقافة.وأحدثت المؤسسة بالأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرخ في 01 جويلية 2013، الذي ضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وحلت محل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين التي بدأت نشاطها الفعلي في نوفمبر 1997