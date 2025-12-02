Babnet   Latest update 18:48 Tunis

تنفيذا لحكم استئنافي: إيقاف العياشي الهمامي وإيداعه السجن

Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 18:40
      
تم اليوم ايقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل اعوان الضابطة العدلية بعد ادراجه في التفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضية "التآمر على أمن الدولة" ...

وبموجب ذلك سيقع ايداعه السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها طبق ما يقتضيه القانون.


