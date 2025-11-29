رابطة الأبطال الإفريقية ... الجيش الملكي المغربي يتعادل مع الأهلي المصري 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل الجيش الملكي المغربي مع ضيفه الأهلي المصري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وكان الجيش الملكي سباقا للتسجيل عبر المهاجم محسن بوريكة (37) في حين عادل الأهلي الكفة عبر عميده محمود تريزيغيه (68).

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل فريق شبيبة القبائل الجزائري مع ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بلا أهداف.





ويتصدر الاهلي المجموعة ب4 نقاط متساويا مع يانغ أفريكانز في حين يتقاسم الجيش الملكي وشبيبة القبائل المركز الثالث بنقطة واحدة.







