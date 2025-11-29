Babnet   Latest update 09:58 Tunis

رابطة الأبطال الإفريقية ... الجيش الملكي المغربي يتعادل مع الأهلي المصري 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 05:34 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعادل الجيش الملكي المغربي مع ضيفه الأهلي المصري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
وكان الجيش الملكي سباقا للتسجيل عبر المهاجم محسن بوريكة (37) في حين عادل الأهلي الكفة عبر عميده محمود تريزيغيه (68).
وضمن المجموعة ذاتها، تعادل فريق شبيبة القبائل الجزائري مع ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بلا أهداف.

ويتصدر الاهلي المجموعة ب4 نقاط متساويا مع يانغ أفريكانز في حين يتقاسم الجيش الملكي وشبيبة القبائل المركز الثالث بنقطة واحدة.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319412


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
19°-10
18°-10
20°-11
20°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*