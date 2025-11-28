رئيس مجلس نواب الشعب : "نمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف بالتدخّل في شؤوننا الداخلية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929eeb5974ba2.87405799_mkiphojlqegnf.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في بداية الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة، إنّ موضوع السّيادة الوطنية جدير باهتمام المجلس، وأكّد "ضرورة أن يعلم الجميع أنّ سيادتنا الوطنية ومشاكلنا الداخلية تحلّ داخليا من قبل المؤسّسات الرسمية".



وأضاف بودربالة "هناك عقلية استعمارية لاتزال تؤمن بها بعض الأطراف في الدول الأجنبية ولم تتحرّر منها"، متابعا قوله إن "ذلك العهد قد ولّى وانقضى بصورة نهائية، وأنّ تونس، هذا الوطن العزيز على كل التونسيات والتونسيين، حرّة ونالت استقلالها بفضل من جاهد في سبيل ذلك، ونمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف من الأطراف بالتدخّل في شؤوننا الداخلية ".









وعبر رئيس مجلس نواب الشعب عن "الايمان بأن الفرد في تونس له اعتباره وكرامته ولا يحاسب إلا طبق الإجراءات القانونية المكفولة من طرف المحاكم، وذلك حسب ما نصّت عليه احكام الدستور والاتفاقيات المصادق عليها".



وقال "لذلك نقول لهؤلاء إذا كنتم تريدون التعامل على أساس الاحترام المتبادل فأهلا وسهلا، وإن اردتم النظر إلينا بنظرة فوقية فنقول كما أسلفت إن ذلك العهد قد ولّى وانقضى".



وبيّن أنّ "الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اليوم بكل استقلالية"، وأكّد "احترام الفرد والحريات الشخصية والحريات العامة، وأن الحق في التظاهر وفي الاحتجاج وفي إبداء الرأي المعارض محترم ومكفول دستوريا، كما أنّ حرية الاعلام والصحافة مكفولة".



وشدّد على أن الشعب التونسي مدرك لحقوقه ولواجابته، معتبرا أنّ "ما صدر مؤخّرا يُعّد من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية وهو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بأية صيغة من الصيغ".



وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أبلغ يوم 25 نوفمبر الحالي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "جيوزيبي بيروني" احتجاجا شديد اللّهجة إزاء "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة".



كما كلف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بإبلاغ سفيرة مملكة هولندا لدى تونس "جوزيفين فرانتزن" احتجاجا شديد اللّهجة لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأيّ شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس.



وقال رئيس الدولة أيضا أنه على علم بتواريخ اجتماع البرلمان الاوروبي وبجدول أعماله (في إشارة إلى تطرقه إلى قضية سنية الدهماني)، واعتبر أنه تدخل سافر في شؤون البلاد، و"عليهم أن يتخلصوا من هذه الفكرة السائدة منذ قرون بأنهم هم الذين يلقنون الدروس".

