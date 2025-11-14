Babnet   Latest update 14:37 Tunis

عرض التجربة التونسية في مجال النجاعة الطاقية امام مؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ

Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 13:43
      
تمحورت مشاركة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 30)، المنعقد حاليا بمدينة بيليم في البرازيل، حول دور الفصل السادس من اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية في فتح آفاق التمويل المناخي لقطاع البناءات.

وبين المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري، خلال مداخلته، أهمية هذا الفصل في تمويل النجاعة الطاقية في قطاع البناءات وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وإدراج آليات التمويل المناخي.



وأبرز أهمية التجربة التونسية عبر برنامج PEEB COOL" " الممول من قبل وكالة التعاون الألماني GIZ والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والصندوق الأخضر للمناخ، باعتباره نموذجا يحتذى به لما يقدّمه من آلية تمويل مبتكرة تتماشى مع الفصل السادس من اتفاقية باريس.

كما نوه الى اهمية إقامة نظام دقيق للمتابعة والمراقبة لضمان نجاعة وشفافية الإجراءات المناخية، بما يعزز مصداقية المشاريع لدى الممولين والشركاء الدوليين ويدعم في الآن ذاته بناء القدرات في هذا المجال.

واكد البكاري ضرورة الاستفادة من مختلف آليات التمويل المناخية المستجدة، على غرار التمويل الكربوني، لما لها من دور في دفع الاستثمار العام والخاص في قطاع البناءات.

جدير بالتذكير ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وقعتا، في سبتمبر2025 ،مذكرة تنفيذ عمليات الإحاطة الفنية لبرنامج " Peeb Cool".

ويهدف البرنامج،الذي يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص كلفة الطاقة على المرافق العمومية وتعزيز قدرة المباني على مقاومة التغيرات المناخية في ظل الارتفاع المتزايد لاحتياجات التكييف، إلى دعم الانتقال نحو بناءات اكولوجية مقتصدة للطاقة خاصة على مستوى مباني القطاع العمومي.

ويهدف البرنامج، الذي سيتواصل إلى غاية سنة 2028، ايضا الى توفير قدرة استثمارية تقدَّر بـ200 مليون اورو لفائدة تونس، كما يعد خطوة جديدة نحو تعزيز الانتقال الطاقي المستدام في تونس.


وينصّ اساسا على تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر ب 40 بالمائة في عمليات تجديد المباني القائمة و20 بالمائة في المباني الجديدة.


