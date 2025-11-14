الفرجاني يبحث مع ثلة من الكفاءات الطبية التونسية في مرسيليا جملة من المقترحات تتعلق أساسا بتيسير ممارستهم جزئيا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916c603e6dca0.10613705_gjlpohefimnqk.jpg width=100 align=left border=0>

ناقش وزير الصحّة، الدكتور مصطفى الفرجاني، مساء يوم الخميس، مع ثلّة من الأطباء والباحثين والطلبة التونسيين المقيمين بجنوب فرنسا، في لقائه بهم بمقر إقامة تونس بمرسيليا، عدّة مقترحات أبرزها تسهيل الاعتراف بالشهادات العلمية المسلّمة بالخارج، وتمكين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من الممارسة في تونس بصفة جزئية ضمن المؤسسات العمومية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



كما تم، خلال اللقاء المنعقد على هامش مشاركة الفرجاني في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي، بحث سبل دعم المبادرات التضامنية في مجالات التكوين والبحث، وإحداث منصة إلكترونية لتجميع بيانات الكفاءات الطبية بالخارج وربطها بالمؤسسات الصحية في تونس.









وقدّم الوزير، خلال اللقاء الذي حضره كل من السفير والقنصل العام، عرضًا موجزًا حول إصلاح المنظومة الصحيّة في تونس من أجل تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين وتحسين جودتها ، مؤكّدًا على أهمية دور الكفاءات التّونسيّة بالخارج في دعم هذا التوجّه.

وقدّم الوزير، خلال اللقاء الذي حضره كل من السفير والقنصل العام، عرضًا موجزًا حول إصلاح المنظومة الصحيّة في تونس من أجل تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين وتحسين جودتها ، مؤكّدًا على أهمية دور الكفاءات التّونسيّة بالخارج في دعم هذا التوجّه.