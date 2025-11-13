Babnet   Latest update 20:04 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: حكام مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 19:08
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستُجرى على دفعتين يومي السبت 15 والأحد 16 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

المجموعة الأولى


السبت 15 نوفمبر 2025


* بملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – نادي حمام الأنف
الحكم: نزار الرياحي
* بملعب عزيز جاب الله: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة
الحكم: رضوان بلواعر
* بملعب مساكن البلدي: هلال مساكن – اتحاد بوسالم
الحكم: حسام الظاهري
* بالملعب البلدي بالشابة: هلال الشابة – مكارم المهدية
الحكم: باسم بلعيد
* بملعب نجيب الخطاب: اتحاد تطاوين – نادي محيط قرقنة
الحكم: منتصر بلعربي

الأحد 16 نوفمبر 2025

* بملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة
الحكم: خالد قويدر
* بالملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس
الحكم: أمان الله الكوكي

المجموعة الثانية

السبت 15 نوفمبر 2025

* بملعب ساقية الداير: تقدّم ساقية الداير – مستقبل القصرين
الحكم: حسني النايلي

الأحد 16 نوفمبر 2025

* بملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – النادي القربي
الحكم: حمزة الوسلاتي
* بملعب المرداسي الاصطناعي: جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أحمد الكيلاني
* بملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة
الحكم: رضا الشويحي
* بملعب جلمة الاصطناعي: نسر جلمة – القلعة الرياضية
الحكم: أمين الفقير
* بملعب قابس المعشّب: الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين
الحكم: فادي بورخيص
* بالملعب البلدي بالرديف: هلال الرديف – قوافل قفصة
الحكم: محمد علي قروية


الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

