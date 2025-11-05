Babnet   Latest update 08:11 Tunis

وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 1350 استاذا مساعدا (الرائد الرسمي)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 07:19
      
صدر يوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 132) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بفتح مناظرة لانتداب 1350 استاذا مساعدا للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
 
وحسب الفصل الاول من القرار، تفتح المناظرة يوم 9 فيفري 2026 والايام الموالية ويبلغ عدد الاختصاصات المطلوبة 60 اختصاصا ومن أكثر الخطط المعروضة للتناظر اختصاص الاعلامية (232 خطة) والمالية والمحاسبة (67) واللغة الانجليزية (54) والتصميم (81) والرياضيات (52 خطة).

 

وحدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة من يوم الاثنين 8 ديسمبر إلى غاية الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي https://concours-recrutement.mes.rnu.tn/
 
ويتعين على المترشحين إيداع الملفات بمقرات الجامعات بداية من يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 الى غاية يوم 9 جانفي 2026.
 
ونص الفصل الخامس من هذا القرار الوزاري، على أن يودع المترشح لهذه المناظرة جميع أعماله العلمية من مؤلفات وأبحاث ومذكرات ودروس وأشغال تطبيقية في شكل نسختين ورقيتين وثلاث نسخ على محامل رقمية.


الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
