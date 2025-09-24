Babnet   Latest update 18:14 Tunis

تطوّر نسق بيع السيارات الشعبية بنسبة 44.3 بالمائة الى أواخر اوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/autos720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 16:55 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تضاعف نسق بيع السيارات الشعبية في تونس ليصل مع موفى أوت 2025 إلى 6611 سيارة مقابل 3678 سيارة في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 44,3 بالمائة، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وخلال شهر أوت فقط، تم ترويج 622 سيارة شعبية مقابل 275 سيارة في أوت 2024. وتوزعت المبيعات بين 7 علامات تجارية، استأثرت إحداها، وهي علامة صينية، بأكبر نصيب عبر بيع 1706 سيارة، تليها علامة يابانية بـ1488 سيارة، ثم علامة فرنسية بـ1199 سيارة، فعلامة كورية جنوبية بنحو 1000 سيارة، وأخرى كورية بـ970 سيارة.



وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية بين 28.925 ديناراً كأدنى سعر و34.876 ديناراً كأقصى سعر.

من جانب آخر، استوعبت السوق التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة 61.505 سيارة جديدة، منها 42.082 سيارة تم ترويجها من طرف الوكلاء المعتمدين مقابل 34.951 سيارة في 2024 (+22%)، فيما باع القطاع الموازي 19.423 سيارة مقابل 14.109 سيارة خلال الفترة نفسها.

وانخفضت حصة الوكلاء الرسميين من السوق من 71% في أوت 2024 إلى 68% في أوت 2025، مقابل ارتفاع حصة القطاع الموازي إلى 32%. ويشمل هذا القطاع أساساً محلات بيع السيارات الجديدة كاستثمار خاص، أسواق المستعمل، إضافة إلى السيارات الموردة عبر نظام الامتيازات الجبائية (FCR) لفائدة التونسيين العائدين نهائياً من الخارج.

كما أظهرت الإحصائيات الرسمية أنّ العلامات الآسيوية واصلت الهيمنة على المراتب الأولى، حيث جاءت 5 علامات منها ضمن الـ6 الأوائل في ترتيب المبيعات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315398


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:37
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-22
28°-20
28°-22
27°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    