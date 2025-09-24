تطوّر نسق بيع السيارات الشعبية بنسبة 44.3 بالمائة الى أواخر اوت 2025
تضاعف نسق بيع السيارات الشعبية في تونس ليصل مع موفى أوت 2025 إلى 6611 سيارة مقابل 3678 سيارة في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 44,3 بالمائة، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وخلال شهر أوت فقط، تم ترويج 622 سيارة شعبية مقابل 275 سيارة في أوت 2024. وتوزعت المبيعات بين 7 علامات تجارية، استأثرت إحداها، وهي علامة صينية، بأكبر نصيب عبر بيع 1706 سيارة، تليها علامة يابانية بـ1488 سيارة، ثم علامة فرنسية بـ1199 سيارة، فعلامة كورية جنوبية بنحو 1000 سيارة، وأخرى كورية بـ970 سيارة.
وتراوح معدل أسعار السيارات الشعبية بين 28.925 ديناراً كأدنى سعر و34.876 ديناراً كأقصى سعر.
من جانب آخر، استوعبت السوق التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة 61.505 سيارة جديدة، منها 42.082 سيارة تم ترويجها من طرف الوكلاء المعتمدين مقابل 34.951 سيارة في 2024 (+22%)، فيما باع القطاع الموازي 19.423 سيارة مقابل 14.109 سيارة خلال الفترة نفسها.
وانخفضت حصة الوكلاء الرسميين من السوق من 71% في أوت 2024 إلى 68% في أوت 2025، مقابل ارتفاع حصة القطاع الموازي إلى 32%. ويشمل هذا القطاع أساساً محلات بيع السيارات الجديدة كاستثمار خاص، أسواق المستعمل، إضافة إلى السيارات الموردة عبر نظام الامتيازات الجبائية (FCR) لفائدة التونسيين العائدين نهائياً من الخارج.
كما أظهرت الإحصائيات الرسمية أنّ العلامات الآسيوية واصلت الهيمنة على المراتب الأولى، حيث جاءت 5 علامات منها ضمن الـ6 الأوائل في ترتيب المبيعات.
