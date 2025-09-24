تطوّر نسق بيع السيارات الشعبية بنسبة 44.3 بالمائة الى أواخر اوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/autos720.jpg width=100 align=left border=0>

تضاعف نسق بيع السيارات الشعبية في تونس ليصل مع موفى أوت 2025 إلى 6611 سيارة مقابل 3678 سيارة في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 44,3 بالمائة، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



وخلال شهر أوت فقط، تم ترويج 622 سيارة شعبية مقابل 275 سيارة في أوت 2024. وتوزعت المبيعات بين 7 علامات تجارية، استأثرت إحداها، وهي علامة صينية، بأكبر نصيب عبر بيع 1706 سيارة، تليها علامة يابانية بـ1488 سيارة، ثم علامة فرنسية بـ1199 سيارة، فعلامة كورية جنوبية بنحو 1000 سيارة، وأخرى كورية بـ970 سيارة.

