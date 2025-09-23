البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
تدور يوم السبت 27 سبتمبر 2025 مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك حسب البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
* قاعة خواجة المهدية (14:00): نادي كرة السلة بالمهدية – نجم حلق الوادي
* قاعة الأمير المنزه 7 (18:00): شبيبة المنازه – النجم الساحلي
* قاعة قرمبالية (18:00): الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الإفريقي
المجموعة الثانية
* قاعة مزالي بالمنستير (18:00): الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00): شبيبة القيروان – جمعية الحمامات
* قاعة دار شعبان الفهري (18:00): اتحاد الأنصار – الملعب النابلي
