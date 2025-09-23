Babnet   Latest update 18:12 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 17:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تدور يوم السبت 27 سبتمبر 2025 مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك حسب البرنامج التالي:

المجموعة الأولى



* قاعة خواجة المهدية (14:00): نادي كرة السلة بالمهدية – نجم حلق الوادي
* قاعة الأمير المنزه 7 (18:00): شبيبة المنازه – النجم الساحلي
* قاعة قرمبالية (18:00): الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الإفريقي

المجموعة الثانية

* قاعة مزالي بالمنستير (18:00): الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00): شبيبة القيروان – جمعية الحمامات
* قاعة دار شعبان الفهري (18:00): اتحاد الأنصار – الملعب النابلي


