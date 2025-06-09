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وزارة الصحّة تحذّر من استخدام منتج «Lemon Bottle»

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 20:41 قراءة: 0 د, 59 ث
      
حذّرت وزارة الصحّة، اليوم الاثنين، من استخدام منتج الذي يطلق عليه اسم «Lemon Bottle» والذي يُروَّج له عبر شبكة الإنترنت كحقن لإذابة الدهون، خاصة لدى النساء، على اعتباره منتجا غير مصرح به للحقن، سواء في تونس أو دوليًا، داعية إلى عدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، وفق ما جاء في " تحذير صحّي" نشر على صفحة الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك".

وأفادت الوزارة في تحذيرها، بأن هذا المنتج لم يُسجَّل لدى الوكالة الوطنية للأدوية، ولا تُعرف تركيبته بدقّة، كما لا توجد دراسات علمية موثوقة تؤكد فعاليته أو سلامته.



كما لفتت في ذات التحذير إلى جملة من المخاطر الجسيمة التي قد تنجرّ عن استعمال هذا المنتج وأهمّها حصول التهابات حادة، وتلف في الأنسجة، وانسداد الأوعية الدموية (جلطات)، وحصول تكتلات دهنية تحت الجلد.

وحذّرت الوزارة المهنيين الصحيين من استعمال هذا المنتج الذي يُعدّ، حسب نص التحذير، مخالفة خطيرة تُعرّض صاحبها لعقوبات قانونية لافتة إلى أن الحقن التجميلي يُمارس فقط من قِبل أطباء مختصين ومرخّصين، داخل مؤسسات طبية معتمدة.

ودعت عموم المواطنين إلى عدم المخاطرة بصحّتهم وإلى تجنّب أي حقن خارج العيادات الطبية، سواء في مراكز تجميل غير معتمدة أو على يد أشخاص غير مؤهّلين وإلى طلب المشورة، دائماً، من طبيب مختص قبل أي إجراء تجميلي.


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