وزارة الصحّة تحذّر من استخدام منتج «Lemon Bottle»

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حذّرت وزارة الصحّة، اليوم الاثنين، من استخدام منتج الذي يطلق عليه اسم «Lemon Bottle» والذي يُروَّج له عبر شبكة الإنترنت كحقن لإذابة الدهون، خاصة لدى النساء، على اعتباره منتجا غير مصرح به للحقن، سواء في تونس أو دوليًا، داعية إلى عدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، وفق ما جاء في " تحذير صحّي" نشر على صفحة الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك".



وأفادت الوزارة في تحذيرها، بأن هذا المنتج لم يُسجَّل لدى الوكالة الوطنية للأدوية، ولا تُعرف تركيبته بدقّة، كما لا توجد دراسات علمية موثوقة تؤكد فعاليته أو سلامته.

