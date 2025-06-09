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تونس تشارك لأول مرة بجناح وطني في أكبر تظاهرة دولية للابتكار التكنولوجي بلندن

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 17:41 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تشارك تونس لأول مرة بجناح وطني تحت عنوان "Tunisian Tech Ecosystem" في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 2025، الذي يُعد من أكبر التظاهرات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة والابتكار، من 9 إلى 13 جوان في العاصمة البريطانية.

ويُتوقع أن يستقطب الحدث في نسخة هذا العام أكثر من 45 ألف مشارك من أكثر من 90 دولة، ويتضمّن أكثر من 70 فعالية و400 متحدث عالمي موزعين على منصات متنوعة من أبرزها: Main Stage، Founders Stage، وAI Summit.



وتشارك تونس بوفد يضم نحو 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية، إلى جانب مستثمرين ومسرّعات وكفاءات تونسية مقيمة بالمملكة المتحدة. ويهدف الوفد إلى الترويج للمنظومة التكنولوجية الوطنية وعقد شراكات استراتيجية جديدة في السوق البريطانية والأوروبية.

ويتضمّن البرنامج أيضًا فعاليات موازية مخصّصة لتونس، على غرار جلسة تشبيك مع كفاءات تونسية في بريطانيا بالتعاون مع Atuge UK، وجلسة عرض مشاريع أمام مستثمرين.

وتسعى المشاركة إلى تعزيز موقع تونس كمحور تكنولوجي صاعد بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، واستقطاب مستثمرين دوليين لدعم الشركات الناشئة.

وتُعتبر هذه الخطوة امتدادًا لنجاح تونس في معرض CES 2025 في لاس فيغاس، وتندرج ضمن الاستراتيجية التي تقودها منظمة كونكت لتسريع تحول الاقتصاد التونسي نحو الابتكار.

ويُذكر أن العلاقات التونسية البريطانية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 1,7 مليار دينار في 2023، مع فائض لصالح تونس. وتم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاقية شراكة تجارية تضمن حرية تبادل المنتجات.

وتُنظم المشاركة التونسية من قبل كونكت والغرفة التونسية البريطانية للتجارة (TBCC)، بدعم من مشروع البنك الدولي وصندوق الودائع والأمانات (CDC)، وبمشاركة FIPA-Tunisia وسمارت كابيتال وNouvelair الناقل الرسمي للوفد.


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