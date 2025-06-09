تونس تشارك لأول مرة بجناح وطني في أكبر تظاهرة دولية للابتكار التكنولوجي بلندن

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تشارك تونس لأول مرة بجناح وطني تحت عنوان "Tunisian Tech Ecosystem" في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 2025، الذي يُعد من أكبر التظاهرات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة والابتكار، من 9 إلى 13 جوان في العاصمة البريطانية.



ويُتوقع أن يستقطب الحدث في نسخة هذا العام أكثر من 45 ألف مشارك من أكثر من 90 دولة، ويتضمّن أكثر من 70 فعالية و400 متحدث عالمي موزعين على منصات متنوعة من أبرزها: Main Stage، Founders Stage، وAI Summit.

