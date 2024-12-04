Babnet

تطور عدد المسافرين عبر المطارات التونسية الى اكثر من 11 مليون مسافر حتى موفى نوفمبر 2024 -

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62fd4412611934.56542606_mieknpgojfqlh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تطور عدد المسافرين عبر المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة "تاف"، مع موفى شهر نوفمبر 2024، الى 11 مليون و741 الف و201 مسافر، اي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات.

وشهد عدد المسافرين عبر الموانئ الجوية التونسية، المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، حتى موفى نوفمبر 2024، نموا بنسبة 9,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة 2023، ليبلغ العدد الجملي للمسافرين 8 ملايين و963 الف و 615 مسافرا.

...

وافادت المعطيات ذاتها، التي نشرها الديوان، مساء الثلاثاء، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل نسبة تطور في المسافرين بنسبة 8,8 بالمائة بما قدره 874 677 6 مسافرا، ومطار جربة جرجيس الدولي بما يعادل 12,7 بالمائة الى 843 110 2 مسافر، ومطار توزر نفطة الدولي بما قدره 97,9 بالمائة 133 28 مسافرا ومطار طبرقة عين دراهم الدولي بنسبة 7 بالمائة الى 626 2 مسافر.

في المقابل سجل مطار صفاقس طينة الدولي تراجعا بنسبة 11,1 بما يعادل 046 143 مسافرا ، وفق المصدر ذاته


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298630


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*