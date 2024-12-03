نقل 37 تلميذا الى المستشفى الجهوي بمنزل تميم بعد انزلاق حافلة نقل مدرسي بمنطقة القمبار بين متعمدتي الميدة ومنزل تميم

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ادى حادث انزلاق حافلة نقل مدرسي، جد صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة القمبار، بين معتمديتي الميدة ومنزل تميم، الى اصابة عدد التلاميذ باصابات متفاوتة من بينها كسور، كانوا من ضمن 37 تلميذا على متن الحافلة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد المشري صحفي "وات".

وذكر المشري انه تم نقل كل التلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة الى المستشفى الجهوي بمنزل تميم لاجراء الفحوصات اللازمة والتثبت من نوعية الاصابات التى وصفها ب"غير الخطيرة، باستثناء بعض الكسور".

وابرز ان وحدات الحماية المدنية وسيارات اسعاف المستشفى الجهوي وعدد من المواطنين، تولوا نقل كل التلاميذ الى المستشفى على وجه السرعة، واوضح أن الحادث تمثل، وفق المعطيات الاولية، في انزلاق حافلة نقل مدرسي نتيجة عطب في الفرامل على طريق مبللة بعد تسجيل نزول كميات صغيرة من الامطار ليلة امس.

وتابع في ذات السياق ان الحادث تسبب في حالة من الخوف والفزع في صفوف التلاميذ، بما استوجب نقلهم جميعا الى المستشفى لمزيد التثبت في حالتهم الصحية واجراء الفحوصات اللازمة.



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